Чистимо зуби - правильно

Утримання зубів у порядку - запорука здоров`я вашої ротової порожнини, профілактика карієсу і захворювань ясен, усунення неприємного запаху з рота, і, зрозуміло - чарівна посмішка.

І цей перший етап догляду за зубами - простий і доступний для вас навіть у домашніх умовах. Вам потрібно тільки дізнатися, як правильно чистити зуби, і завжди дотримуватися цих рекомендацій.

Як правильно чистити зуби - виберіть гарну зубну щітку

Багато в чому якісна чистка зубів залежить від правильно підібраної зубної щітки.

Щетина зубної щітки маэ бути в міру м`якою, щоб не травмувати ясна і не пошкодити емаль під час чищення зубів. Крім того, що м`яка щітка чистить зуби, вона ще й масажує ясна.

Бажано обирати щітку з синтетичного, а не з натурального матеріалу, тому що на ній менше накопичується і розвивається мікробів.

Як правильно чистити зуби - час процедури

Щоб догляд за порожниною рота був якісним, необхідно чистити зуби вранці після сніданку і ввечері перед сном.

Також необхідно обполіскувати рот протягом дня після кожного прийому їжі.

Загалом процес чищення зубів має тривати не менше 5 хвилин. За цей час компоненти зубної пасти встигнуть надати благотворний оздоровлюючий ефект на зуби і ясна, зміцниться зубна емаль.

Як правильно чистити зуби - процедура чищення

•Ретельно чистіть зовнішню поверхню зубів рухами зліва-направо і зверху-вниз. Проводьте вимітаючі рухи щіткою. Слідкуйте, щоб щетина розташовувалася під кутом 45° до поверхні зуба.

•Чистіть зовнішню поверхню зубів круговими рухами щітки, переміщаючись нею вздовж усього зубного ряду.

•Ретельно чистіть внутрішню поверхню зубів рухами зліва-направо і зверху-вниз вимітаючими рухами щітки. По черзі обробіть чотири сегменти праворуч і ліворуч, вгорі і внизу.

•Чистіть жувальні поверхні зубів рухами щітки вперед-назад.

•У важкодоступних місцях між зубами чистка проводиться за допомогою спеціальної щітки-йоржика або за допомогою стоматологічної нитки.

Будьте здорові!

lady.tochka.net