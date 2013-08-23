Легенди про схуднення

У зв`язку з тим, що зі схудненням пов`язано багато легенд, які часто становлять небезпеку для життя і здоров`я, медики вирішили їх розвінчати.

Треба сидіти на жорстких дієтах і морити себе голодом. В інтернеті сайти рясніють заявами про те, що жорсткі дієти або голодування - це єдиний спосіб схуднути. Насправді ж голодувати не тільки неефективно, але й небезпечно для загального стану здоров`я. Адже голодування може призвести до уповільнення метаболізму і порушення обміну речовин, що тільки сповільнить процес зниження ваги. Важливо не морити себе голодом, а їсти корисну їжу невеликими порціями через певні інтервали часу. Розумне зменшення кількості їжі може бути ключем до втрати ваги, але голодування - ніколи.

Таблетки і харчові добавки допомагають знизити вагу. Використання таблеток для схуднення може здатися дуже привабливою ідеєю: можна нібито абсолютно не обтяжувати себе ніякими спортивними вправами і дієтами, а тільки вживати багато таблеток або добавок. Насправді всі ці розрекламовані засоби швидше завдадуть удару по вашому бюджету, ніж зменшать живіт.

Знежирені і дієтичні продукти. Існує багато упакованих харчових продуктів, які заявляються маркетологами як дієтичні або знежирені. Але як правило, такі продукти можуть містити в собі швидкі вуглеводи, наприклад цукор-рафінад. До їх складу також входять штучні компоненти, які на ділі абсолютно не потрібні для організму, що худне.

Виключення вуглеводів. Існує багато помилкових тверджень про те, що вуглеводи шкідливі для здоров`я. Але повністю викреслювати вуглеводи зі свого раціону не варто. Важливо розуміти різницю між шкідливими "швидкими" вуглеводами і тими, які містяться у таких продуктах, як вівсянка, цільні зерна або коричневий рис. Повільні вуглеводи - джерело корисних речовин, які до того ж надовго підтримують стійкий рівень енергії і допомагають тривалий час зберігати відчуття насичення.

Пояси для пресу, масажери, електростимулятори. Невже ви справді вірите, що всі ці електричні диво-машинки руйнують жирові клітини і виводять їх з організму? Люди, які знімаються у рекламних роликах засобів для схуднення такі підтягнуті і сексуальні тому, що вони - актори, спортсмени і моделі, які викували свої спортивні підтягнуті фігури під час утомливих тренувань у спортивних залах.

Так що секрет схуднення зовсім не укладено в якій-небудь секретної пігулці або дивовижному пристосуванні для спалювання жиру - фізичні тренування і розумний раціон, ось що допоможе привести фігуру до ладу.

gazeta.ua