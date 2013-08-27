Глава МЗС Японії відвідав ЧАЕС

Міністр закордонних справ Японії Фуміо Кишида в неділю відвідав з технічним візитом територію зони відчуження і безпосередньо промисловий майданчик Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомила прес-служба ЧАЕС на офіційному сайті станції.

Генеральний директор станції Ігор Грамоткін надав гостям загальну інформацію про стан справ на промисловому майданчику станції, хід міжнародних проектів, спрямованих на зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації і перетворенні "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Японська делегація також побувала на оглядовому майданчику об`єкту "Укриття" і в зоні вільного доступу збірки Арки. Фуміо Кишида висловив велику зацікавленість процесом будівництва "Укриття" і технічних рішень цього незвичайного об`єкту.

У Книзі почесних гостей ЧАЕС міністр залишив запис, в якому висловив своє глибоке захоплення і подяку всім, хто доклав і докладає зусилля до справи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи і працює на промисловому майданчику станції.

«На жаль, наші країни мають гіркий досвід ядерних катастроф. Тому дуже важливим є те, яким чином вони впливають на розвиток ядерної галузі України та Японії. Японію спіткало велике нещастя в березні 2011 року, і зараз наші величезні сили спрямовані на подолання його наслідків, на відновлення країни. Сьогодні чимало зацікавлених людей з Японії прибувають до України, оскільки ви маєте не тільки подібний гіркий досвід, але й чималі знання і досягнення в справі подолання ядерних катастроф», - зазначив японський міністр в інтерв`ю газеті «День»

За його словами, взаємний обмін досвідом, «активне представлення наших об`єднаних досягнень міжнародному співтовариству і напрацювань щодо запобігання нещасним випадкам - загальний борг України та Японії як країн, які зазнали важких катастроф на атомних електростанціях».

В цьому зв`язку Фуміо Кишида нагадав, що в травні 2012 року Японія та Україна підписали угоду про співпрацю у галузі подолання наслідків аварій на атомних електростанціях. Працює Міжвідомча україно-японська Комісія з цих питань.

«Ми маємо намір продовжувати тісну співпрацю в даній сфері», - підкреслив японський міністр.