Понад 4,5 тисячі жінок стали "Матерями-героїнями"
11:10, 27 серпня 2013Країна
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Звання - до Дня Незалежності
З нагоди Дня Незалежності Президент України Віктор Янукович підписав укази про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 4670 багатодітних матерів, які народили та виховали до восьмирічного віку 5 і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
З початку цього року за вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї Президент присвоїв почесне звання «Мати-героїня» майже 20 тисячам багатодітних матерів.
Загалом Президент присвоїв вказане почесне звання понад 95 тисячам багатодітних матерів.
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