Понад 4,5 тисячі жінок стали "Матерями-героїнями"

З нагоди Дня Незалежності Президент України Віктор Янукович підписав укази про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 4670 багатодітних матерів, які народили та виховали до восьмирічного віку 5 і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

З початку цього року за вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї Президент присвоїв почесне звання «Мати-героїня» майже 20 тисячам багатодітних матерів.

Загалом Президент присвоїв вказане почесне звання понад 95 тисячам багатодітних матерів.