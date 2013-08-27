Україна і Японія спостерігатимуть за Чорнобилем і Фукусімою

Україна і Японія мають намір проводити спільне космічне спостереження за Чорнобильською зоною відчуження та АЕС «Фукусіма».

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу із міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою заявив міністр закордонних справ Японії Фуміо Кісіда.

“В першу чергу, це співпраця між японським Токійським університетом з відповідними інституціями космічної галузі в Україні щодо спільного космічного спостереження за регіонами, прилеглими до Чорнобиля та Фукусіми”, - сказав Кісіда.

Він наголосив, що, зокрема, в цьому проекті будуть використовуватись українські ракети і надзвичайно малого розміру супутники, які були розроблені Токійським університетом.

“Зокрема, вже перший запуск по цьому проекту планується незабаром і уряди обох держав погодились надавати максимальну співпрацю цьому проекту”, - сказав Кісіда.

У свою чергу Кожара зазначив, що, зокрема, про конкретну суму вартості цього проекту можна говорити після завершення всіх внутрішньодержавних процедур щодо здійснення цього проекту.

За словами Кожари, конкретні суми — це питання обговорення між українською і японською сторонами.