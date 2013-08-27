З обігу вилучено понад небезпечну тваринницьку продукцію

рацівники ветеринарної міліції і Державної служби ветеринарної медицини минулого тижня вилучили з обігу більш як 10 тонн небезпечної тваринницької продукції, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«Упродовж минулого тижня працівники ветміліції і Державної служби ветмедицини вилучили з обігу більш як 10 тонн небезпечної продукції тваринного походження. Для цього ветеринари перевірили понад 360 підприємств. Також через загрозу занесення африканської чуми свиней до України (з Росії – УНІАН) на цілодобових ветеринарно-міліційних постах перевірено 1520 автотранспортних засобів», - сказано в повідомленні відомства.

За даними міністерства, під час перевірок зафіксовано 192 порушення з накладенням штрафу на суму понад 23 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України раніше в коментарі УНІАН повідомила, що в Україні існує загроза занесення африканської чуми свиней (АЧС) з Росії, проте випадків захворювання тварин на українській території цього року зафіксовано не було.

За даними Держветфітослужби, уряд вжив необхідних заходів для запобігання розповсюдженню АЧС на території України. Зокрема, головний держінспектор ветеринарної медицини України видав низку вказівок і розпоряджень про більш жорсткий державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд за проведенням профілактичних заходів проти АЧС. Крім того, заборонено ввезення до України сприйнятливих до АЧС тварин, продукції і сировини з Білорусі і федеральних округів Росії, де зафіксоване захворювання. Також Україна заборонила використання харчових відходів для годування сільськогосподарських тварин, зокрема свиней.