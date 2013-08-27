Основні ознаки депресії
14:58, 27 серпня 2013Країна
20
Людина не може адекватно оцінити стан через особливості хвороби
Основні ознаки депресії: втрата енергійності, втома, безрадісність або відсутність почуття задоволення, пише Медвестник. До них можуть приєднуватися знижена самооцінка, незрозуміле почуття провини, втрата впевненості в собі; уповільнене мислення, порушення здатності думати і зосередитися; втрата ваги і апетиту, труднощі з пробудженням вранці. Часто при маскованих депресії є скарги на різні незрозумілі болі.
Нерідко людина в депресії не може адекватно оцінити свій стан через особливості хвороби. Тоді необхідна допомога близьких, родичів, друзів.
Слід підозрювати розлад, якщо є характерні ознаки.
- Бліде обличчя, згаслий погляд, суха шкіра; переважання в одязі сірого, коричневого і чорного кольорів; відсутність косметики та прикрас у жінок, неохайність, байдужість до зовнішнього вигляду. Людина виглядає старше свого віку.
- Песимістичний характер висловлювань: «все погано», «я повна нікчема», «нічого не можна змінити на краще», «нічого доброго в житті вже не буде». Песимізм може виражатися в похмурому гуморі.
- Думки про небажання жити - від простого розчарування, «втоми від життя» до планів про суїцид.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter