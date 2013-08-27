Основні ознаки депресії: втрата енергійності, втома, безрадісність або відсутність почуття задоволення, пише Медвестник. До них можуть приєднуватися знижена самооцінка, незрозуміле почуття провини, втрата впевненості в собі; уповільнене мислення, порушення здатності думати і зосередитися; втрата ваги і апетиту, труднощі з пробудженням вранці. Часто при маскованих депресії є скарги на різні незрозумілі болі.

Нерідко людина в депресії не може адекватно оцінити свій стан через особливості хвороби. Тоді необхідна допомога близьких, родичів, друзів.

Слід підозрювати розлад, якщо є характерні ознаки.