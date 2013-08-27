У яких випадках уреаплазмоз слід лікувати
Умовно-патогенний мікроорганізм
Уреаплазма є умовно-патогенним мікроорганізмом, тобто в нормі живе в сечостатевій системі практично кожної другої жінки.
У більшості розвинених країн світу, наприклад в США, за відсутності симптомів запального процесу, уреаплазма не лікується.
Діагнозу уреаплазмоз у міжнародному списку захворювань немає, тому що роль уреаплазми у запальному процесі не доведена.
Будь який мікроорганізм споживає поживні речовини і виділяє продукти розпаду.
Якщо запалення в сечостатевій системі вже з`явилося, то життєдіяльність уреаплазми також може підтримувати запальний процес на спровокованої слизової поверхні.
Саме тому є такий термін - «умовно-патогенний» і саме тому лікування уреаплазми призначають при появі симптомів.
Бажання гінеколога пролікувати уреаплазму цілком зрозуміло, він таким чином страхується від можливих ускладнень.
З іншого боку - лікування безсимптомної уреаплазми має ряд негативних моментів:
- Призначаються досить потужні антибіотики (фторхінолони, аміноглікозиди, макроліди)
Крім того, що ці препарати мають значний список протипоказань, побічних явищ, вони ще й викликають дисбактеріоз кишечника, що призводить до зниження імунітету, порушення моторики кишечника, авітамінозу
- Дисбактеріоз піхви також розвивається на тлі прийому антибіотиків, тому що молочнокислі бактерії гинуть, а на їх місце заселюється патогенна флора.
У результаті з`являються симптоми запалення, виділення з піхви.
Уреаплазма до цього стосунку не має.
Згодом, призначається цілий ряд препаратів, спрямованих на відновлення мікрофлори.
- Лікування уреаплазми і подальших ускладнень у вигляді дисбактеріозу коштує досить дорого.
Симптоми запалення, при яких має сенс лікувати уреаплазму:
Виділення з піхви, свербіж, можливо біль внизу живота у жінок.
Мутні виділення з сечовипускального каналу.
У обох статей може бути біль при сечовипусканні.
Починаючи лікувати уреаплазму, слід пам`ятати про те, що:
- Лікування власне уреаплазми проводитися одним препаратом, одноразово або протягом декількох днів
Якщо вам призначили масу процедур, препаратів, у тому числі гомеопатичних, то необхідно проконсультуватися в іншого лікаря.
- Лікують і статевого партнера, тому що уреаплазма передається в процесі статевого акту
При цьому венеричним захворюванням не є, і сваритися через неї не варто.