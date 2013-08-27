У яких випадках уреаплазмоз слід лікувати

Уреаплазма є умовно-патогенним мікроорганізмом, тобто в нормі живе в сечостатевій системі практично кожної другої жінки.

У більшості розвинених країн світу, наприклад в США, за відсутності симптомів запального процесу, уреаплазма не лікується.

Діагнозу уреаплазмоз у міжнародному списку захворювань немає, тому що роль уреаплазми у запальному процесі не доведена.

Будь який мікроорганізм споживає поживні речовини і виділяє продукти розпаду.

Якщо запалення в сечостатевій системі вже з`явилося, то життєдіяльність уреаплазми також може підтримувати запальний процес на спровокованої слизової поверхні.

Саме тому є такий термін - «умовно-патогенний» і саме тому лікування уреаплазми призначають при появі симптомів.

Бажання гінеколога пролікувати уреаплазму цілком зрозуміло, він таким чином страхується від можливих ускладнень.

З іншого боку - лікування безсимптомної уреаплазми має ряд негативних моментів:

- Призначаються досить потужні антибіотики (фторхінолони, аміноглікозиди, макроліди)

Крім того, що ці препарати мають значний список протипоказань, побічних явищ, вони ще й викликають дисбактеріоз кишечника, що призводить до зниження імунітету, порушення моторики кишечника, авітамінозу

- Дисбактеріоз піхви також розвивається на тлі прийому антибіотиків, тому що молочнокислі бактерії гинуть, а на їх місце заселюється патогенна флора.

У результаті з`являються симптоми запалення, виділення з піхви.

Уреаплазма до цього стосунку не має.

Згодом, призначається цілий ряд препаратів, спрямованих на відновлення мікрофлори.

- Лікування уреаплазми і подальших ускладнень у вигляді дисбактеріозу коштує досить дорого.

Симптоми запалення, при яких має сенс лікувати уреаплазму:

Виділення з піхви, свербіж, можливо біль внизу живота у жінок.

Мутні виділення з сечовипускального каналу.

У обох статей може бути біль при сечовипусканні.

Починаючи лікувати уреаплазму, слід пам`ятати про те, що:

- Лікування власне уреаплазми проводитися одним препаратом, одноразово або протягом декількох днів

Якщо вам призначили масу процедур, препаратів, у тому числі гомеопатичних, то необхідно проконсультуватися в іншого лікаря.

- Лікують і статевого партнера, тому що уреаплазма передається в процесі статевого акту

При цьому венеричним захворюванням не є, і сваритися через неї не варто.

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