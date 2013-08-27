Погода на завтра

Завтра, 28 серпня, у південних, Дніпропетровській областях та на Прикарпатті очікуються дощі, місцями грози.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На решті території без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°; у південній і східній частинах вночі 14-19°, на узбережжі морів 18-23°, вдень 24-29°, в Криму, Херсонській, Запорізькій областях до 32°.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 10-15°, вдень 19-24°; у Києві вночі 11-13°, вдень 21-23°.

Сьогодні, 27 серпня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-26°; в Дніпрі біля Києва - 21°.