Як ми самі вибираємо, чим хворіти

Існує медико-психологічна модель, згідно з якою ми через мікроби заражаємося і захворюємо. Психологи трактують це по-іншому: якщо ми накопичили достатньо роздратування, наприклад, з приводу роботи, то ми, не маючи можливості відпочити, як відпочинок обираємо хворобу.

Кожного разу, коли ви захворюєте, запитайте себе, а навіщо вам ця хвороба, чому ваше базове “я” саме хворобу вибрало, як форму відпочинку і розслаблення. Якщо у вас є хронічне захворювання, то запитайте себе, що ви одержуєте за рахунок цієї хвороби: особливі знаки уваги до себе? Ті, хто серйозно хворі, можуть з роздратуванням читати подібне, але роздратування - це так само прояв ваших старих переконань, що хвороба - випадковість. Це не так. Кожен з вас сам обирає свою хворобу.

Наприклад, дівчина страждала на серйозне невиліковне захворювання крові. Лікарі відвели їй декілька місяців життя. Але вона дуже хотіла жити. І вона усвідомила, що хвороба нею вибрана, щоб молода людина, з якою вона живе в цивільному шлюбі, не пішла від неї. Ще в дитинстві, коли вона хотіла, щоб мама не пішла на роботу, дівчина захворювала інфекційними захворюваннями. І перенесла цей досвід в доросле життя. Молода людина своїми реакціями нагадувала їй матір, тому найзручнішим способом утримання стала хвороба.

Коли дівчина усвідомила цей факт, вона пережила повне потрясіння. Декілька хвилин вона була в повній прострації. Наша героїня стала одужувати. І через декілька місяців аналізи крові стали ідеальними.

Ще один приклад. Молода людина, пройшовши інтенсивний курс психоаналізу, вилікувалася від гемофілії. Лікарі при цьому сказали, що вони помилилися і хімічні аналізи були невірними. Я не знаю, що там було, але молодій людині дійсно полегшало, і її стан серйозно змінився саме в ході психологічної роботи.

У кожного з нас є слабкі місця. Людина краде енергію з різних місць свого тіла. Або енергія з якихось причин перестає прямувати зовні на якісь звершення і перенаправляється всередину людини. У подібних місцях і виявляються наші хронічні захворювання. Отже, визначити психологічну причину захворювання можна, просто подивившись, що болить. Давайте подивимося.

Головний біль

При виникненні головного болю нам зазвичай радять прийняти пігулку. Насправді, часто головний біль викликається внутрішнім конфліктом: ви хочете щось зробити, але вимушені здійснювати зворотне. Або у разі, коли всередині вас з’являється бажання, а ви його пригнічуєте.

Проблеми з очима

Взагалі будь-яка проблема з очима виникає буквально через те, що людина не хоче щось бачити або навпаки старається занадто пильно розглянути. При короткозорості людина не дивиться вперед і не бачить перспективи. При далекозорості людина живе в майбутньому, не усвідомлюючи теперішнього моменту.

Хвороба вух

Людина не хоче чогось чути. Можливо, в сім`ї дитини було дуже багато крику, і утворилися вушні пробки. Адже навіть в дорослому стані ми вдаємо, що не чуємо, якщо нам чогось не хочеться чути.

Болі у ділянці шиї

Буквально це означає, що шия перенапружена, якийсь вантаж тисне на голову. А коли виникає біль при повороті шиї, то це може означати, що людина не здатна бути гнучкою.

Болі в горлі можуть виникати при нездатності висловити себе.

Коли болять плечі, то це означає, що існує якийсь тягар, людина тягне на собі якийсь вантаж. Зазвичай такі болі виникають у занадто відповідальних людей.

Болі в грудях виникають при придушенні почуттів. Людина відчуває загрудинні болі. Часто саме в цьому місці створюється енергетичний панцир, який дає про себе знати перенапруженням м`язів.

Болі в серці пов`язані з проблемами віддачі в любові з придушенням відчуття радості життя. Сам біль може означати спробу радості прорватися назовні.

Хвороби легенів.

Вдихуване повітря означає оновлення. Що видихається - повернення відпрацьованої енергії у всесвіт. Тому, якщо проблеми з диханням виникають при вдиху, то це може означати неприйняття нового життєвого досвіду. На видиху - це неможливість відпустити старий досвід.

Хвороби шлунку означають, що ми чогось не перетравлюємо в собі. Виразка шлунку указує на те, що ми себе поїдаємо. До речі, буває, що після походу в гості дітей починає нудити. Це може пояснювати лукавість господарів. Діти дуже точно відчувають, коли хтось поводиться з ними неприродно, думає одне, а говорить інше. Між іншим, подібне відбувається і в дорослому житті.

Хвороби або переломи рук.

Зазвичай руки - це діяльне продовження думок. Вважається, що правою рукою ми даємо, а лівою - одержуємо. Тобто, якщо у вас проблеми з правою рукою, то ви чогось не хочете робити або давати. Проблеми з лівою - не хочемо чогось приймати або одержувати.

Болі в суглобах - означають подавлену образу і обурення, негнучкість.

Болі в спині виникають, якщо людина не відчуває підтримки і відчуває із цього приводу образу, жалість до себе.

Проблеми з ногами.

Ноги - це наша здатність до руху. Тому переломи або пошкодження ніг найчастіше свідчать про те, що ми не хочемо кудись рухатися.

Пам`ятайте, що хвороба - це можливість чомусь навчитися і вирости духовно.

Розповім одну історію, яку повідав знайомий лікар-реаніматолог.

Одного разу його вчитель - професор - світило реаніматології захворів. Лікарі, які його оглядали, сказали, що надії на благополучний результат, на жаль, немає. Запропонували госпіталізувати. Він відмовився і залишився удома. Потім він викликав свого учня і попросив його про декілька несподіваних послуг: принести екзотичних фруктів, організувати танець голих дівчат і інші дивності. Тобто, він замовив все те, що йому хотілося. Учень здивувався, але задовільнив всі дивні прохання професора. В результаті, через деякий час професор видужав і прожив ще багато років.

Отже, якщо у вас нічого не виходить, то просто задумайтеся, що вам не вистачає у вашому житті, що вам хочеться, і постарайтеся це утілити в життя. Можливо, тоді ви повернетеся до повноцінного життя.

Проте хочу попередити, якщо ви захворіли серйозно, не варто нехтувати зверненням до лікарів. Спробуйте використовувати медикаментозне і психологічне зцілення в комплексі. Тим паче, що більшість лікарів так само вкладають в лікування душу, усвідомлюють вони це чи ні.

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