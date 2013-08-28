Центр з пересадки кісткового мозку відкриють на початку 2014 р.

Центр для пересадки кісткового мозку та відділення дитячої онкогематології будуть здані в експлуатацію в першому кварталі 2014 року, а весь комплекс лікарні – до кінця 2014 року.

Таке завдання поставив сьогодні прем’єр-міністр України Микола Азаров під час наради, присвяченої ходу будівництва нового комплексу лікарні «Охматдит», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Будівництво цього комплексу необхідно завершити у визначені строки і з дотриманням технології будівництва та оснащення лікарні. Лікарня повинна бути повністю здана в експлуатацію в наступному році. І всі роботи виконані на найвищому рівні якості. Таке завдання перед нами ставить Президент України, і ми його повинні виконати. Це унікальний і дуже відповідальний проект. Ця ультрамодерна лікарня зможе надавати високоспеціалізовану медичну допомогу дітям з усіх регіонів України», - наголосив Азаров.

Як зазначається в повідомленні, будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» розпочато в грудні 2011 року. Після модернізації «Охматдит» стане унікальним центром, де буде зосереджено надання медичної допомоги у випадках найтяжчої дитячої патології. Зокрема, буде розширено центр дитячої онкогематології та пересадки кісткового мозку, також буде створено нове радіологічне відділення і потужний хірургічний блок.

З метою прискорення спорудження лікарні виділено два пускові комплекси. Це дозволяє здійснити запуск об’єкта автономними частинами та у тестовому режимі ознайомлювати лікарів з новітніми технологіями для створення передумов для найскорішого запровадження в Україні надання належної медичної допомоги за світовими стандартами, зокрема для пересадки кісткового мозку. Новий комплекс лікарні розділений на блоки, що дозволяє відокремити пускові комплекси. Усі блоки будуть запускатися в експлуатацію поетапно, при цьому можуть працювати автономно.

Зараз на об’єкті завершуються зовнішні роботи, аби в холодну пору року приступити вже до внутрішніх оздоблювальних робіт. Практично на сто відсотків прокладено інженерні мережі. Також ведеться робота і з лікарями та технічним персоналом нового комплексу, зокрема, проводяться навчання, семінари, практичні заняття з новим медичним обладнанням, поінформували в Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.