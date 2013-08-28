Чай зміцнює зуби

Чай - один з найпопулярніших напоїв у світі. Він також стоїть на перших позиціях у списках корисних продуктах. Останні дослідження говорять про те, що чай захищає зуби від руйнування, передає "РБК". Для досягнення оптимального ефекту потрібно випивати по три-чотири чашки чаю на день.

За словами експертів в особі Керрі Ракстон, саме чорний чай знижує ризик карієсу за рахунок впливу на стрептококи та лактобацили. Перші передаються зі слиною, а другі відомі своєю здатністю руйнувати зуби. Важливо: навіть цукор не може перешкодити роботі чаю. Що стосується зеленого чаю, він також ефективний, але ще й бореться з неприємним запахом з рота за рахунок нейтралізації сірки.

Відомо: бактерії, що знаходяться в ротовій порожнині, взаємодіють з вуглеводами. В результаті хімічної реакції виробляється кислота, що руйнує зубну емаль. Чай в змозі зняти запалення, запобігти адгезію і зростання бактерій.

Вчені не раз доводили, що в чаї містяться антиоксиданти, флавоноїди і катехіни. Вони-то, як раз, володіють антибактеріальними властивостями. А ще чай, правда, саме зелений сприяє зниженню ваги, збільшує витрату енергії і стимулює спалювання жирів.