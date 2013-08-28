Як правильно харчуватися, коли відвідуєш тренажерку

Столичний тренер Руслан Дячок розповів, що ефект на м`язах можна побачити щонайменше через три місяці постійних занять спортом.

"Раніше це неможливо. Бо в перший місяць в усіх починається крепатура. Люди ходять в спортзал максимум двічі на тиждень, а то й один раз. Лише із другого місяця занять починають ходити тричі на тиждень. Це найбільш оптимально. Бо коли щодня — організм не встигає повністю відновитися", - каже тренер.

Їсти перед тренуванням Руслан радить за півтори години. Через стільки само можна їсти вже після тренувань.

"Інакше організму буде важко викладися, їжа буде заважати, так сказати. Ще досить часто цікавляться скільки в тренажерці пити води. Я дотримуюсь такого правила: якщо вам дуже хочеться випити під час тренувань — випийте два-три ковтки. Якщо більше — ви будете багато пітніти. Найкраще випивати вже після тренувань. Тоді віддасте всю необхідну організму вологу, яку він витратив", - зауважує тренер.

Щоб досягати максимального результату на тренуваннях - треба й відповідно харчуватися.

"Каву і чай відразу варто виключити із свого меню. Ці напої містять багато кофеїну, тому під час фізичних навантажень може з`явитися задишка або ж почнуться проблеми з тиском. Треба також максимально відмовитися від вуглеводів, зокрема повністю від цукру та солодощів. Бо для того, щоб підкачати м`язи — треба спочатку прибрати жирову основу. А якщо їсти вуглеводи — зайві кілограми будуть довго зникати", - радить тренер.

gazeta.ua