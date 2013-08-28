Мед допомагає при лікуванні кашлю, легенів і астми

Про неймовірні лікувальні властивості меду було сказано чимало, але раніше це були нічим не доведені дані, засновані на досвіді любителів цього продукту. Вчені не могли обійти мед стороною і провели свої дослідження його лікувальних і косметичних властивостей, пишуть російські ЗМІ.

Перше властивість меду, доведена численними дослідженнями – відновлення імунітету. Мед володіє яскраво вираженими антисептичними властивостями, лікуючи від багатьох захворювань. Для підвищення імунітету немає нічого краще, ніж кілька ложечок свіжого меду на сніданок або вечерю.

Друге доведена властивість меду полягає в лікуванні раку шкіри та інших шкірних захворювань, відновленні шкіри.

Якщо ви страждаєте на серцево-судинними захворюваннями – немає кращих натуральних ліків, ніж мед, який ефективно відновлює роботу серця.

Також мед допомагає при лікуванні кашлю, інфекцій легенів і астми.