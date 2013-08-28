Чи варто восени пити вітаміни
Легко виводяться з організму
Є поширена думка, що за літо організм набирає вітамінів на цілий рік.
Насправді ж, як тільки людина перестає вживати в їжу свіжі овочі та фрукти, частина вітамінів миттєво з організму зникає і настає авітаміноз.
Якраз цим пояснюються щорічні осінні епідемії, масові вірусні захворювання дошкільнят, школярів і студентів.
Пов`язано це з тим, що деякі вітаміни легко виводяться з організму, тому що вони розчиняються у воді, а ми щодня переробляємо і виводимо до трьох літрів різноманітних рідин.
Отже, ось перелік водорозчинних вітамінів, які потрібно вживати восени:
Вітамін В1 (тіамін) бере участь в обміні вуглеводів, його відсутність призводить до появи болів у м`язах , проблем з серцем і нервовою системою.
Міститься в зародках зернових культур, печінці, пивних дріжджах.
Живе пиво може служити джерелом вітаміну В1.
Вітамін В2 (рибофлавін) відповідає за зір, бере участь у процесах росту.
Міститься в дріжджах, м`ясі, молочних продуктах, рибі, помідорах, цвітній капусті, шпинаті.
Вітамін В3, він же вітамін РР, він же нікотинова кислота.
Дуже важливий, тому без нього не в організмі не синтезуються майже всі гормони.
Якщо вам не хочеться бути апатичним, слабким, розсіяним - вам потрібен цей вітамін. Він міститься у кукурудзі, молоці і печінці.
Вітамін В6 бере участь в обміні жирів.
Його нестача призводить до погіршення стану серця і судин, а також до захворювання печінки.
Міститься в дріжджах, цілісному зерні, горіхах.
До речі, цікавий факт.Вітаміни групи В можуть синтезуватися в організмі здорової людини, за умови нормальної роботи кишечника.
Вітамін С, аскорбінова кислота.
Найбільш актуальне вітамін, тому що в організмі людини не синтезується взагалі.
Якщо по вітамінах групи В складається відчуття, що восени потрібно пити живе пиво і палити, то поспішаю розчарувати: у людей що палять вітамін С практично не засвоюється.
Не паліть і їжте будь-які салати, шипшину, смородину, суницю.
Аскорбінова кислота зберігається в варенні та сухофруктах.
Крім відновлюваних водорозчинних вітамінів необхідно частіше бувати на сонці.
Справа в тому, що вітаміни групи Д, що відповідають за міцність кісток, синтезуються в організмі людини під впливом ультрафіолету.
Абсолютно обґрунтованим в осінній період є прийом полівітамінів.
Не варто думати, що синтетичні вітаміни гірше натуральних, просто потрібно приймати їх спільно з їжею, щоб жиророзчинна частина вітамінів змогла всмоктатися.
Вибираючи конкретний препарат орієнтуйтеся на склад, в якому мають бути перераховані вище вітаміни.
Виробник повинен бути відомим, переважно - європейським, тому що якісний полівітаміни зазвичай не синтезується в країнах третього світу.