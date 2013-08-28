Чи варто восени пити вітаміни

Є поширена думка, що за літо організм набирає вітамінів на цілий рік.

Насправді ж, як тільки людина перестає вживати в їжу свіжі овочі та фрукти, частина вітамінів миттєво з організму зникає і настає авітаміноз.

Якраз цим пояснюються щорічні осінні епідемії, масові вірусні захворювання дошкільнят, школярів і студентів.

Пов`язано це з тим, що деякі вітаміни легко виводяться з організму, тому що вони розчиняються у воді, а ми щодня переробляємо і виводимо до трьох літрів різноманітних рідин.

Отже, ось перелік водорозчинних вітамінів, які потрібно вживати восени:

Вітамін В1 (тіамін) бере участь в обміні вуглеводів, його відсутність призводить до появи болів у м`язах , проблем з серцем і нервовою системою.

Міститься в зародках зернових культур, печінці, пивних дріжджах.

Живе пиво може служити джерелом вітаміну В1.

Вітамін В2 (рибофлавін) відповідає за зір, бере участь у процесах росту.

Міститься в дріжджах, м`ясі, молочних продуктах, рибі, помідорах, цвітній капусті, шпинаті.

Вітамін В3, він же вітамін РР, він же нікотинова кислота.

Дуже важливий, тому без нього не в організмі не синтезуються майже всі гормони.

Якщо вам не хочеться бути апатичним, слабким, розсіяним - вам потрібен цей вітамін. Він міститься у кукурудзі, молоці і печінці.

Вітамін В6 бере участь в обміні жирів.

Його нестача призводить до погіршення стану серця і судин, а також до захворювання печінки.

Міститься в дріжджах, цілісному зерні, горіхах.

До речі, цікавий факт.Вітаміни групи В можуть синтезуватися в організмі здорової людини, за умови нормальної роботи кишечника.

Вітамін С, аскорбінова кислота.

Найбільш актуальне вітамін, тому що в організмі людини не синтезується взагалі.

Якщо по вітамінах групи В складається відчуття, що восени потрібно пити живе пиво і палити, то поспішаю розчарувати: у людей що палять вітамін С практично не засвоюється.

Не паліть і їжте будь-які салати, шипшину, смородину, суницю.

Аскорбінова кислота зберігається в варенні та сухофруктах.

Крім відновлюваних водорозчинних вітамінів необхідно частіше бувати на сонці.

Справа в тому, що вітаміни групи Д, що відповідають за міцність кісток, синтезуються в організмі людини під впливом ультрафіолету.

Абсолютно обґрунтованим в осінній період є прийом полівітамінів.

Не варто думати, що синтетичні вітаміни гірше натуральних, просто потрібно приймати їх спільно з їжею, щоб жиророзчинна частина вітамінів змогла всмоктатися.

Вибираючи конкретний препарат орієнтуйтеся на склад, в якому мають бути перераховані вище вітаміни.

Виробник повинен бути відомим, переважно - європейським, тому що якісний полівітаміни зазвичай не синтезується в країнах третього світу.

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