На чиновників МОЗу відкрито кримінальне провадження

Міністерство внутрішніх справ України відкрило кримінальне провадження за фактом закупівлі службовцями Міністерства охорони здоров’я за державні кошти ліків за необґрунтовано завищеними цінами.

Про це МВС повідомило у відповідь на депутатське звернення заступника голови партії «Батьківщина», народного депутата Павла Петренка, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

Зокрема, йдеться в повідомленні, посадовцям МОЗ інкримінують зловживання владою та службовим становищем.

У «Батьківщині» зазначають, що ціни на окремі медичні препарати, закуплені МОЗ України у 2012 році, суттєво перевищують ціни на аналогічні препарати в країнах їх виробництва, а також в країнах близького зарубіжжя, зокрема, Російській Федерації, Болгарії, Молдові, Польщі, Словацькій Республіці, Угорщині та Чехії. Вказану інформацію підтвердило ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України".

Так, препарату «Золадекс» у 2012 році було закуплено 1899 одиниць по 3270 грн, таким чином загалом з держбюджету було витрачено 6 209 730 грн. Проте, як виявилося, в Польщі цей же препарат коштує 2261 грн, тобто фактично МОЗ переплатив 1 914 932,61 грн.

Препарат «Ербітукс», якого закупили 2188 одиниць по 3671 грн, в Угорщині коштує 1808,6 грн, тобто під час його закупівлі було переплачено 4 074 953 грн.

Препарат «Віфенд», якого закупили 5129 одиниць по 1153,2 грн, в Болгарії коштує 968,5 грн. Переплачено – 947 275 грн.

Препарат «Кансидаз», якого закупили 1379 одиниць по 4355 грн, в Росії коштує 4249 грн. Переплачено – 145 470,7 грн.

Препарат «Актилізе», якого закупили 2684 одиниць по 5000 грн, в Болгарії коштує 3561,7 грн. Переплачено – 3 860 263 грн.

Препарат «Клексан», якого закупили 36483 одиниць по 220 грн, в Польщі коштує 189 грн. Переплачено – 1 096 679 грн.

Препарат «Куросурф», якого закупили 1868 одиниць по 5019 грн, в Росії коштує 4743 грн. Переплачено – 515 455,9 грн.

Препарат «Імовакс поліо», якого закупили 207300 одиниць по 65 грн, в Словацькій Республіці коштує 31,7 грн. Переплачено – 6 903 090 грн.

Препарат «Церезим», якого закупили 552 одиниці по 16610 грн, в Болгарії коштує 13940 грн. Переплачено – 1 473 840 грн.

Таким чином, лише на цих дев’яти препаратах можна було зекономити більш як 20 мільйонів гривень бюджетних коштів, наголошують в «Батьківщині».

З огляду на ці факти, викладені у депутатському зверненні Петренка, МВС відкрило кримінальне провадження за фактом закупівлі службовцями МОЗу за державні кошти ліків за необґрунтовано завищеними цінами.