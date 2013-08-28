Кияни зможуть вибирати собі лікаря

З 1 до 30 вересня кожен киянин зможе обрати собі лікаря, якому дійсно довірятиме власне здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідний наказ видало Міністерство охорони здоров’я України.

Щоб реалізувати своє право обрати лікаря первинної ланки, протягом місяця кияни можуть звернутися до реєстратури медичного закладу поряд з місцем проживання та заповнити реєстраційну форму. Пацієнт може обрати лікаря, який працює не за місцем проживання, але в такому випадку лікар не матиме змоги оперативно реагувати на виклики додому. Якщо громадянин задоволений обслуговуванням у свого лікаря та не бажає його змінювати на іншого, писати заяву не потрібно, зауважили у прес-службі КМДА.

Як повідомив директор Департаменту охорони здоров’я міськдержадміністрації Віталій Мохорєв, у столиці ця кампанія проходитиме вже вдруге. «Минулого року понад 40% киян скористалися своїм правом і ми дуже сподіваємось, що наразі їхня кількість зросте», – зауважив він.

Торік найактивніше лікарів обирали мешканці Дніпровського та Дарницького районів.

У профільному департаменті інформують, що згідно з нормативами лікар первинної ланки повинен обслуговувати не менш як 1,5 тис. та не більш як 3 тис. пацієнтів. Ці рамки дозволяють обслуговувати киян, зберігаючи при цьому належну якість медичної послуги.

Завдяки заходам реформування медичної галузі з минулого року у Києві лікарі первинної ланки почали отримувати заробітну плату залежно від обсягу та якості виконаної роботи. Тож сьогодні затребувані серед пацієнтів столичні медики отримують майже вдвічі більше за тих колег, до кого довіра пацієнтів менша. Так, у Дарницькому районі столиці шановані пацієнтами терапевти, педіатри та сімейні лікарі за новою системою оплати можуть заробляти близько 7 тис. грн.