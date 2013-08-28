Що впливає на здоров’я українських школярів

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак зазначає, що у нього виникає занепокоєння з приводу погіршення здоров’я українських школярів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на виступаючи на серпневій конференції керівників закладів освіти та педагогічних працівників Київської області “Нові стандарти освіти як необхідна умова підвищення її доступності та якості”.

“У парламенті добре відомі проблеми, які залишаються невирішеними в середній школі. Насамперед, викликає занепокоєння погіршення здоров’я дітей шкільного віку взагалі і молодших учнів зокрема”, - сказав Рибак.

За його словами, серед інших причин тут домінують саме шкільні чинники. Зокрема, зростання навчального навантаження, нераціональний розклад, недостатнє освітлення, неякісне повітря в класах та проблеми з харчуванням і питним режимом.

“Підвищеної уваги потребує початкова освіта у сільській місцевості”, - додав Рибак.

Крім того, наголосив він, існує проблема з реформуванням системи підготовки педагогів, а також гідної оплати праці учителів.

Також голова ВР наголосив на важливості виховання молоді.

“Недооцінка виховної складової освіти неминуче веде до провалів у формуванні особистості”, - сказав Рибак і додав, що у молодих людей необхідно виховувати, зокрема, взаємоповагу та довіру.