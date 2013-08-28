Бюджетні кошти - в першу чергу спрямовувати в охорону здоров’я, освіту

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак наголошує, що Президент Віктор Янукович поставив завдання бюджетні кошти в першу чергу спрямовувати на фінансування сфер освіти, охорони здоров’я і культури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на виступаючи на серпневій конференції керівників закладів освіти та педагогічних працівників Київської області “Нові стандарти освіти як необхідна умова підвищення її доступності та якості”.

Рибак зазначив, що у загальноосвітніх школах навчається майже 4,5 мільйона дітей, а за кількістю студентів Україна входить до першої десятки у світі із показником майже у 2,5 мільйони студентів. Ще майже 1,5 мільйона дітей відвідують дошкільні навчальні заклади.

“Новий учбовий рік розпочне величезна армія молодих українських громадян, яка за своєю кількістю перевищує населення багатьох країн”, - сказав Рибак.

Спікер наголосив, що в Україні школа та освіта загалом – це «спосіб життя та розвитку» суспільства.

“Розбудова національної системи освіти, забезпечення її інноваційного розвитку, приведення її у відповідність із європейськими та світовими стандартами складає пріоритетний зміст політики Української держави та Президента України”, - наголосив Рибак.

Він нагадав, що за дорученням Президента було розроблено Національну стратегію розвитку освіти на період до 2021 року.

“Стратегія спрямована на радикальне підвищення якості та конкурентоспроможності освіти в нових економічних та соціально-культурних умовах, на прискорення інтеграції України в європейський освітній простір”, - сказав Рибак.

За його словами, кінцевою метою “побудови суспільства знань” має стати істотне зростання інтелектуального, культурного, духовного та морального потенціалу суспільства й особистості.

“Президент ставить завдання: на перший план ставити освіту, охорону здоров’я, культуру. І з цього треба починати формування бюджетів. Менше закатаємо десь в асфальт”, - сказав спікер.

Крім того, під час конференції Рибак вручив відзнаки Верховної Ради України кращим освітянам Київщини.