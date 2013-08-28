Завтра в Україні очікуються дощі з грозами та градом

Завтра, 29 серпня, в Україні очікуються дощі з грозами та градом.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, вночі на Правобережжі, вранці та вдень в Україні, крім Криму та Приазов`я, дощі, грози, в центральних, Одеській, Миколаївській, вночі і в прикарпатських, а вдень і в північних областях місцями сильні дощі, град.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви та шквали 15-20м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вночі 10-15°, вдень 15-20° (в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 6-11°); на решті території вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 22-27°, у Криму та Приазов`ї місцями 30-33°.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень дощ, місцями сильний, гроза, подекуди град. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20м/с.

Температура вночі по області 10-15°, вдень 15-20°; у Києві вночі 12-14°, вдень 16-18°.

Сьогодні, 28 серпня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-26°; в Дніпрі біля Києва - 20°.