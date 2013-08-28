МОЗ може збільшити закупівлі вакцин із Данії

Міністерство охорони здоров’я України розглядає можливість збільшення закупівлі вакцин данського виробництва з дотриманням усіх необхідних внутрішніх процедур.

Про це сказала міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова під час зустрічі з послом Королівства Данія в Україні Мерете Юль, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

Як йдеться у повідомленні, учасники зустрічі обговорили можливість співпраці у сфері імунопрофілактики: зокрема щодо розширення портфоліо вакцин та запровадження проекту нової протитуберкульозної вакцини та нових тестів для шкіри С-Тb.

Також йшлося щодо можливість прямого постачання в Україну Державним інститутом вакцин Данії данських БЦЖ-вакцини та Туберкуліна PPD RT 23.

«В Україні створена та працює Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики, до якої увійшли фахівці МОЗ України, наукові співробітники інститутів Національної академії медичних наук України, провідні спеціалісти у галузі медицини, представники Бюро ВООЗ та ЮНІСЕФ в Україні. Опрацьовуються питання розробки комплексної інформаційної стратегії імунопрофілактики, план її реалізації з залученням ВООЗ та ЮНІСЕФ», - сказала Богатирьова.