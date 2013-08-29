Як називають немовлят у західних регіонах України

Найбільше Софій та Павлів

У західних областях України новонароджених дівчаток найчастіше називають Софія та Анастасія, хлопчиків – Павло й Олег. Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної реєстраційної служби, жителі західного регіону України, до якого входять Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Волинська, Чернівецька області, не вирізняються оригінальністю надання імен новонародженим. Так, дівчаток тут називаються найчастіше іменами Анастасія, Софія, Анна, Вікторія, Вероніка, Яна, Соломія, Злата, Марта, Юлія, Марія, Ольга, Христина, Дарина, Діана, Катерина, Дарія, Олександра. Серед хлопчиків найбільш вживані імена – Павло, Олег, Олександр, Максим, Святослав, Денис, Владислав, Юрій, Богдан, Іван, Володимир, Дмитро, Петро, Артем, Арсен, Ярослав, Назарій, Матвій, Андрій, Тимофій. Серед рідкісних імен, якими називають хлопчиків у цьому регіоні, трапляються Юліан, Лук’ян, Северин, Устим, Лев, Натан, Мілан, Аліхай, Натаніель, Рожден, Савелій, Джонотан, Вільмож, Каїн, Еміліо, Ждан, Теодор, Єлисей, Таде, Герман, Іман, Лук’ян, Рамір, Тимур, Самуїл, Данієль, Джонотан, Крістіан, Франчезко, Юсуф. Дівчаткам дають імена Аріана, Меланія, Альбіна, Росана, Сауле, Абель, Янка, Язмін, Фанні, Доріна, Джена, Ельміра, Саманта, Егері, Тереза, Сабіна, Аполлінарія, Зореслава, Анісія, Аделіна, Аріна, Естер, Єремія, Олівія, Павлина, Суламіда, Фіалка, Домініка, Патрисія, Петронеолла, Амеліта, Саміра, Ніколіна, Іуліана.

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