Як утримати вагу - важливе питання тих, хто худне

«Як утримати вагу?» - друге найважливіше питання будь-кого, хто худне (після запитання «Як схуднути?"). Справді, дуже прикро втратити отримані результати, особливо якщо доводиться, наприклад, знову купувати речі на розмір більше.

Tochka.net, озброївшись досвідом редакції з утримання «завойованого», ділиться знахідками - як утримати вагу після схуднення.

Рахувати калорії. Так, їсти тепер можна більше - більше, ніж раніше, але не більше, ніж може витратити організм. У середньому, після дієти з класичними 1200 калоріями на день, можна поступово перейти до 2000 калорій, але не більше.

Займатися спортом. Можливо, багатогодинні виснаження вже й не потрібні, але зовсім припиняти заняття було би просто нерозумно. По-перше, спорт дозволяє найлегше втримувати вагу, по-друге - робить серце і судини здоровими. І про профілактику целюліту не забудь!

Періодично зважуватися. Щоденні перевірки на вагах уже не потрібні, але як мінімум раз на тиждень потрібно заміряти вагу, щоб переконатися, що вихід з дієти проходить без сюрпризів. Якщо помітиш, що втримати вагу не вдалося і вона поповла вгору - будь активніша на тренуванні. А от «покаянні» голодування краще не влаштовувати - стрибки від 2000 калорій на день до нуля для організму зовсім не корисні.

Бути натхненням. Розповідай подругам про те, як вдалося схуднути і не соромся давати поради. Чим більше людей знатиме про твій подвиг, тим складніше тобі буде зірватися і легше - втримати вагу.

Не слухати бабусю. А також інших людей, які стверджують, що ти тепер «шкіра та кістки», «повненькою тобі було краще» або «тепер ти виглядаєш хворобливо». У крайньому випадку - подякуй за турботу, але позицій не здавай. Не заради того ти худла, щоб піддатися на такі нехитрі маніпуляції.

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