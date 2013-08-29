Павленко закликав усунути недоліки у роботі соцслужб

Уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павленко закликав Міністерство соціальної політики та місцеві органи влади удосконалити систему моніторингу роботи фахівців з соціальної роботи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це Павленко сказав за результатами зустрічі та аналізу діяльності фахівців соціальної роботи Тернопільської області.

У ході ряду нарад уповноваженого з прав дитини з фахівцями з соціальної роботи, представниками служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, сільськими, міськими головами та керівниками райдержадміністрацій Тернопільської області було проаналізовано проблемні питання, які не дають можливості соціальним працівникам повною мірою виконати завдання Президента щодо надання ефективної допомоги сім`ї та дитині у вирішенні конкретних проблем.

«Зустрічі з фахівцями соціальної роботи виявили значні прогалини в розумінні ними своїх завдань, суті роботи та головне - очікуваного результату від своєї діяльності. А результат має бути один - реальне вирішення проблеми сім’ї, а не кількість наданих соціальних послуг, чим, на жаль, звітують соцпрацівники», - наголосив Павленко.

За словами уповноваженого, Міністерству соціальної політики необхідно якнайшвидше затвердити чіткі методики та індикатори оцінки роботи фахівців з соціальної роботи з різними категоріями сімей з дітьми відповідно до завдань, визначених Національною стратегією профілактики соціального сирітства на період до 2020 року.

«Затримка з їх затвердженням знижує як результат соціальної роботи, так і мотивацію соціальних працівників до ефективної діяльності», - зазначив уповноважений.

Крім того, він акцентував увагу на необхідності удосконалення соціального супроводу та соціальної підтримки сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. За його словами, Міністерство соціальної політики досить ефективно працює на влаштування дітей-сиріт у сім’ї, але не вдосконалює при цьому соціальний супровід прийомних, опікунських сімей та сімей з усиновленими дітьми, скорочує обсяги соціальної підтримки і контролю за такими сім`ями, що в результаті може обумовити і обумовлює виникнення в таких сім’ях суттєвих проблем.

«Глава держави наголошує на безумовному виконанні Мінсоцполітики вимог Указу Президента від 1 червня 2013 року в частині підвищення якості підготовки кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновлених дітей, соціального супроводу сімей, у яких виховуються прийомні діти, діти-вихованці та діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, а також сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах», - констатував Павленко.

Уповноважений Президента з прав дитини звернувся до Міністерства соціальної політики та місцевих органів виконавчої влади щодо необхідності удосконалення системи моніторингу ефективності діяльності фахівців з соціальної роботи, зокрема переходу від кількісних до якісних показників оцінювання.