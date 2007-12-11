Обов’язкове медстрахування призведе до соціального конфлікту?

Система загальнообов’язкового медичного страхування може призвести до різкого конфлікту громадян з установами охорони здоров’я у зв’язку з низькою якістю медичних послуг, вважає головний онколог МОЗ України Ігор Щепотін.

«Це вельми принадно — із завтрашнього дня брати з населення додатковий податок і направляти його на охорону здоров’я», — відзначив Щепотін в інтерв’ю «Дзеркала тижня», коментуючи можливе введення системи загальнообов’язкового страхування.

Проте, додав він, нове джерело фінансування навряд чи призведе до негайного і помітного поліпшення якості медичних послуг: «І що, ми за тиждень збудуємо нові шпиталі, навчимо людей працювати, навчимо їх не лаятися матом, коли до них звертаються за допомогою? А якщо ми цього не зробимо, то умисне створимо конфлікт».

Відсутність видимих поліпшень призведе до зростання невдоволення послугами, які доведеться оплачувати в обов’язковому порядку. «Тому що людина прийде і скаже: «Ви вибачите, а за що ж я плачу гроші? Я лікувався минулого року, лікуюся в цьому, але не бачу ніякої різниці», — пояснив чиновник.