Проба Руф’є є обов’язковою абсолютно для усіх школярів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила начальник Управління материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України Олена Терещенко на брифінгу в МОЗ.

За її словами, проба Руф’є є невід’ємною частиною обов’язкового профілактичного огляду. (Проба Руф`є призначається для оцінки працездатності серця при фізичному навантаженні – УНІАН).

«Це стосується не тільки першачків, а усіх дітей, що навчаються у загальноосвітній школі. Проба Руф’є проводиться не тільки перед початком навчального року, а й після кожного випадку захворювання дитини, перед тим, як почати відвідувати уроки фізкультури», - зазначила Терещенко.

Вона пояснила, що проба Руф’є – це тест на адаптативні можливості дитини на фізичні навантаження, завдяки якому можна визначити, у якій групі на уроках фізкультури може знаходитися дитина.