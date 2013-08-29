Хто вирішує, чи приймати невакцинованих дітей до школи

Рішення щодо прийому дітей, яким не проведено вакцинацію, до шкіл і дитсадків приймають керівники цих закладів освіти.

Як передає кореспондет УНІАН, про це сказала начальник Управління материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України Олена Терещенко на брифінгу.

«Заклади охорони здоров’я роблять висновки щодо того, здорова дитина чи не здорова, щеплена дитина чи не щеплена. Рішення щодо прийняття невакцинованих дітей до шкіл та дитсадків приймає керівник закладу і аж ніяк не лікар. Батькам таких дітей повідомляють про індивідуальний графік щеплення і рекомендують батькам у разі підвищення епідзахворюваності на грип або інші захворювання не водити дітей, які не щеплені, до закритих дитячих колективів», - зазначила Терещенко.

Вона пікреслила, що вакцинація – найкращий метод захисту дітей від інфекційних хвороб.

За її словами, у світі використовується понад 550 млн доз дитячих вакцин.

«Україна належить до країн з найнижчою кількістю інфекційних хвороб, при яких застосовується вакцинація. Це дуже гарні результати. Поряд з недостатнім фінансуванням спостерігається збільшення рівня охоплення вакцинацією», - повідомила Терещенко.