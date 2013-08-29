Україна - найпрогресивніша країна у ставленні до сиріт

За результатами Європейської конференції щодо захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Україна у 2012 році визнана найбільш прогресивною серед країн Європейського регіону щодо ставлення до дітей-сиріт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Міністерстві охорони здоров’я повідомила начальник Управління материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Олена Терещенко.

За її словами, з 2004 року втричі зменшилася кількість дітей, яких залишають матері у пологових будинках.

«Триває реформування системи, де знаходяться діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Зменшено кількість дитбудинків та дітей, які у них перебувають. Якщо діти і перебувають у таких закладах, то цы діти мають важкі вади розвитку», - сказала Терещенко, підкресливши, що в Україні збільшилася кількість усиновлених дітей.

6 серпня ц. р. Уповноважений Президент з прав дитини Юрій Павленко зазначив, що на сьогодні із 91718 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, уже 75742 дитини виховуються в українських сім`ях.

Павленко підкреслив, що у 2012 році вдалося досягти максимального розвитку прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. «Ті ж тенденції зберігаються і у першому півріччі 2013 року – маму й тата у прийомній сім`ї та дитячому будинку сімейного типу знайшло 1137 дітей (у першому півріччі минулого року – 1086 дітей)», - наголосив він.