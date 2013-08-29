Відправляємо в нокаут «синдром відпустки»

Всім відомо, що з відпустки повертатися не так просто. Ще б: проміняти відпочинок на офіс, в якому сидіти до наступної відпустки. З іншого боку, справа житейська. Втім, учені говорять, що багато людей недооцінюють так званий «синдром після відпустки» і те, наскільки серйозні форми він може прийняти.

Пригніченість і втома – тільки початок списку всього того неприємного, що може трапитися після виходу на роботу після відпочинку. Стрес цілком може позначитися не тільки на настрої, але і на здоров`ї. Щоб цього не трапилося, медики радять скористатися декількома простими правилами.

По-перше, необхідно приймати вітамінний комплекс. Це допоможе організму справитися.

По-друге, потрібно приймати сонячні і сольові ванни. Не забувайте про легку зарядку вранці.

По-третє, у жодному випадку не приїжджайте з відпустки пізно увечері, твердо маючи намір завтра ж відправитися на роботу. Залиште декілька «домашніх» днів для акліматизації.

По-четверте, приступаючи до роботи, не занурюйтеся в неї відразу з головою. Продумайте плани на ваш робочий рік. Це допоможе усвідомити цінність вашої роботи і не дасть впасти духом.

П`яте правило скоріше стосується керівників. Лікарі і фахівці з персоналу рекомендують після відпустки не дуже вантажити співробітників роботою, а краще влаштувати корпоративну вечірку. Всім би таких начальників.

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