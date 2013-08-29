Україна посилить контроль через загрозу африканської чуми

Україна посилить контроль на кордоні з Російською Федерацією і Республікою Білорусь через загрозу занесення збудника африканської чуми свиней (АЧС), повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«Ми вже давно працюємо у посиленому режимі. Але необхідно максимально посилити контроль на кордоні з Росією і Білоруссю. Зокрема, повністю обмежити рух громадян і вантажів поза спеціальними пунктами пропуску. Отже, на цих кордонах треба ввести постійно діючий бар`єр», - цитує прес-служба міністра аграрної політики і продовольства Миколу Присяжнюка.

Міністр підкреслив, що у разі занесення вірусу АЧС на територію України, втрати можуть бути значними.

«На сьогодні питання про можливість занесення збудника АЧС на територію України стоїть особливо гостро. Так, в Росії за 7 років збитки через виявлення АЧС становили 30 млрд рублів (близько 7,3 млрд грн – УНІАН)). Крім того, цього літа зафіксовані спалахи у Білорусі. Тому ми маємо подвоїти зусилля для захисту території України від цього захворювання, оскільки в Україні є близько 4,4 млн голів свиней. І потрібно розуміти, якими можуть бути збитки від хвороби», - сказав Присяжнюк.

Міністр також повідомив, що найближчим часом питання щодо АЧС буде розглянуто на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України випадків захворювання тварин на українській території цього року зафіксовано не було.

За даними Держветфітослужби, уряд вжив необхідних заходів з метою запобігання розповсюдженню АЧС на території України. Зокрема, заборонено ввезення до України сприйнятливих до АЧС тварин, продукції і сировини з Білорусі і федеральних округів Росії, де зафіксовано захворювання. Також Україна заборонила використання харчових відходів для корму сільськогосподарських тварин, зокрема свиней.

Держветфітослужба також повідомила, що проблема АЧС може зберігатися в Росії протягом 10 років, а в Білорусі — 5 років. При цьому відомство навело приклад Іспанії, де ліквідація АЧС тривала протягом 27 років.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти з свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Тварин з підозрою на це захворювання знищують. Для людини АЧС не є небезпечною.