Від пива виникає тяжкий алкоголізм

"Легкий" напій з "тяжкими" наслідками

У наш час бачити людину, яка п`є пиво на вулиці, - це звичайне явище. Реклама пропонує пити пиво постійно, в будь-якій життєвій ситуації, фактично йти по життю з пляшкою. При цьому більшість роликів орієнтовано на молодь. Особливо небезпечні ролики, в яких задіяні її кумири. Зрозуміло, що проблема зростання пивного алкоголізму не хвилює виробників цього напою. Прищеплюючи підростаючому поколінню за допомогою реклами новий стереотип споживання пива (а фактично - постійної алкоголізації), вони розв`язують інше завдання - гарантоване підвищення попиту на свій продукт у майбутньому. Проте проблема зловживання пивом існує і все більше турбує наркологів. Пиво завжди вважалося "стартовим" напоєм, з якого починали практично всі алкоголіки, поступово переходячи до міцних напоїв. Тепер же часто спостерігається інша ситуація, коли шлях до алкоголізму починають з пива і ним же "закінчують". Цей соціальний і водночас медичний феномен дуже небезпечний.

Фармакологічна дія пива сприяє відпочинку, заспокоєнню. У 20-ті роки минулого століття його пропонували як седативний (заспокійливий) засіб. Таким чином, вживаючи пиво, людина виробляє в себе звичку не тільки до алкоголю, а й до своєрідного заспокійливого засобу. Минає час, і він уже стає вкрай необхідним. Відтак збільшуються дози випитого пива, формується алкоголізм. Хоча громадська думка майже не сприймає пиво як алкогольний засіб. Можливо, тому, що пивна алкоголізація тривалий час не проявляється алкогольними ексцесами з бійками та сімейними конфліктами. А потреба випити пива не спричинює такої тривоги, як потреба в горілці. Пивний алкоголізм розвивається більш приховано і підступно, ніж горілчаний. Але коли вже він виникає, то це дуже тяжкий алкоголізм.

Від пива "обвисає" серце

Окрім того, дія пива на організм теж шкідлива, особливо якщо вживати його багато. Це призводить до варикозного розширення вен і меж серця (серце "обвисає", стає млявим, а його функції порушуються, виникає синдром "пивного серця"). У відповідь на вживання пива у чоловічому організмі починає виділятися патологічна речовина, яка пригнічує продукцію чоловічого статевого гормону. Натомість починають продукуватися жіночі статеві гормони. З часом у чоловіків ширшає таз, розростаються грудні залози. А жінки, які зловживають пивом, ризикують захворіти на рак грудної залози.

Небезпечно пити пиво матері, яка годує груддю (в дитини можуть з`явитися епілептичні судоми, а пізніше може виникнути епілепсія). У разі пивної алкоголізації тяжче, ніж під дією горілки, уражуються клітини головного мозку, тому швидше порушується інтелект і настають тяжкі психопатоподібні зміни. За даними ВООЗ, вживання пива достеменно підвищує ризик виникнення раку товстої кишки.

Яких речовин більше: корисних чи шкідливих

У пресі досить часто з`являються публікації про користь цього напою. Дані подібних досліджень здебільшого оплачені алкогольною індустрією, якій вигідно однобічне їх висвітлення. Наприклад, стверджують, що пиво багате на вітаміни і корисне для здоров`я. Ці вітаміни, здебільшого групи В, надходять у пиво переважно із солоду. Але в процесі виготовлення пива концентрація їх значно знижується. І, приміром, щоб забезпечити денну потребу у вітаміні В1, слід пити 10 л пива за день! Для порівняння: з`їсти 300-400 г чорного хліба з борошна грубого помелу. Що краще?

Навіть малі дози пива знижують спортивні досягнення. Наприклад, ковзанярі і плавці, що випили по літру пива, зменшили швидкість плавання й бігу на ковзанах приблизно на 20%. До речі, Гаррі Каспаров свого часу повністю відмовився від вживання будь-якого алкогольного напою.

А ось про шкідливі речовини, які містяться у пиві, виробники замовчують. Приміром, допустимі норми вмісту важких металів у пиві такі (в мг/кг): свинець - 0,3, кадмій - 0,003, срібло - 0,2, ртуть - 0,005, мідь - 5,0, цинк - 10,0. Не складно підрахувати, що, наприклад, гранично допустиму дозу кадмію, який додають до пива для утворення й утримання піни, легко можна перевищити, випивши понад 2 пляшки (1 літр) пива. Не виключено, що атипізм пивного алкоголізму частково обумовлений не лише великим об`ємом рідини, що потрапляє в організм (водна інтоксикація), а й додатковою (а можливо, основною) токсичною дією солей важких металів.

З чого починається пивний алкоголізм

До того ж пиво досить швидко може перетворитися із слуги у володаря. Поріг і швидкість виникнення та прогресування хвороби в різних людей залежать переважно від сталості обміну речовин. Очевидно, що ризик зростає за умови раннього початку алкоголізації (в підлітковому віці) у разі систематичному вживанні пива та за звички перевищувати його разову дозу понад 1 літр.

Коли ж людина переступає невидиму межу? Наведено далеко не повний перелік ознак алкоголізму. Однак, якщо присутня хоча б одна з них, це має бути сигналом до того, що необхідно переглянути своє ставлення до вживання алкогольних напоїв і звернутися за консультацією до нарколога:

1. Людина зовсім неспроможна або часто не може зупинитися на невеликій дозі спиртного. 2. Вживає набагато більше спиртного, ніж раніше, але ефект від цього такий самий або й менший. 3. Виникають провали у пам`яті на період сп`яніння. 4. Людина починає вживати спиртні напої на роботі, за кермом, у громадських місцях, з випадковими знайомими, на самоті або у зовсім невідповідній для цього ситуації. 5. Людина відчуває бажання випити пива наступного дня після його вживання (вранці, вдень або навіть увечері). 6. Спроби зменшити частоту і дозу випитого зазнають невдачі. Отже, як бачимо, "нешкідливість" пива оманлива. А агресивна реклама цього напою може спричинити спалах нової форми алкоголізму серед молоді, який матиме тяжкі медичні й соціальні наслідки. У деяких країнах таку рекламу взагалі заборонено.

У розвинених країнах Заходу стає немодним пити пиво, адже в умовах сучасних технологій навіть невеликі дози алкоголю можуть призвести до помилки, яка обійдеться в тисячі доларів. Тому пивні компанії змушені шукати нові ринки збуту своєї продукції. Там, де не усвідомлюють, що пиво так само небезпечне для людини, як і будь-який інший спиртний напій.

Як позбутися алкогольної залежності, народна медицина радить

Спричинити відразу до алкоголю допоможуть деякі лікарські рослини.

- Приготувати суміш: трава полину гіркого, золототисячнику, чебрецю (порівну). 3 ст. л. залити склянкою окропу, утеплити, настоювати 2 год, процідити. Приймати по 1 ст. л. 4 рази на день протягом 2-3 міс.

- 15 г суміші полину гіркого і чебрецю плазкого (1:4) залити склянкою окропу, варити 5 хв, охолодити, відцідити. Пити по 1 ст. л. тричі на день впродовж 2-3 міс. (через кожен місяць перерва 10-15 діб. Чебрець, поєднуючись з алкоголем, спричиняє нудоту та блювання. Проте не можна його вживати вагітним, хворим з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки, хворобами печінки та нирок, кардіосклерозом, атеросклерозом судин головного мозку, миготливою аритмією).

- 2 ст. л. листків мучниці звичайної залити склянкою води. Кип`ятити 15 хв. Пити по 1 ст. л. 5-6 разів на день.

- Постійно вживати кислі яблука.

- У склянку горілки покласти корінь любистку та 2 лаврові листки, настояти протягом 2 тижнів і випити.

- 3 ст. л. відвару кореня копитняка європейського (5 г сировини - 200 мл окропу) непомітно змішати з 100 мл горілки і дати випити хворому на алкоголізм (суміш спричиняє блювання). Курс лікування - кілька днів, до виникнення стійкої відрази до спиртного.

Микола Косяченко, лікар-нарколог