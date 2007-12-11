Правильний сніданок - гарний настрій гарантовано

11:27, 11 грудня 2007
Країна
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Збагатіть випічку протеїном

Ви знервовані? Вас все дратує? Можливо, вся справа у... вашому  сніданку!

Напевно, кожному відома приказка: "Сніданок з`їж сам, обідом поділися з другом, а вечерю віддай ворогові".

Якщо ваш сніданок правильний, то він зарядить  вас енергією на весь день і додасть гарного настрою. Але якщо у вашому сніданку бракує деякі елементи, ви ризикуєте  протягом усього дня відчувати незадоволеність, дратівливість і дискомфорт.

Яким же має бути "правильний" сніданок?

1. Хліб або тости мають бути багаті на вітамін В

Деякі види хліба містять недостатню кількість вітаміну В, що відповідає за утворення в організмі серотоніну, гормону, який «відповідає» за відчуття щастя і спокою.

Що робити?

Перш за все, коли ви наступного разу вибиратимете хліб, зверніть увагу на те, щоб він містив потрібну кількість вітаміну В. Про це можна дізнатися на його упаковці або запитати у продавця. Зазвичай на вітамін В багаті сорти хліба, що містять горіхи або цілісні зерна. Якщо  вам все ж таки не вдалося знайти сорт хліба, багатий на вітамін В, тоді запийте свій сніданок склянкою апельсинового соку - це компенсує брак вітаміну в організмі.

2. Не їжте на сніданок дуже багато страв зі зниженим вмістом жиру

У більшості кондитерських виробів із низьким вмістом жиру, приготованих на кукурудзяному маслі, наявні шкідливі кислоти і жири, деякі з них можуть зробити вас млявими і дратівливими.

Що робити?

Урізноманітніть свій раціон корисними жирами. Їх ви зможете знайти у волоських горіхах, насінні льону і деяких інших зернових культурах. Просто додайте їх до йогурту або каші, і ви побачите, що ваш настрій протягом дня значно покращає.

3. Сніданок не повинен складатися лише з фруктів

Фрукти багаті на живильні речовини, клітковину і вітаміни, проте в них не вистачає магнію, речовини, яка запобігає появі симптомів депресії і покращує настрій.

Що робити?

Додавши до свого фруктового салату трохи мигдалевих горіхів, ви зможете без проблем заповнити недостатність магнію в організмі.

4. Збагатіть випічку протеїном

Якщо ви регулярно їсте на сніданок солодку випічку або млинці, то пам`ятайте, що через півтори-дві години після сніданку рівень цукру у вас в крові може знизитися, а це призведе до погіршення настрою і дратівливості.

Що робити?

Додайте до свого раціон небагато протеїну. Все, що від вас вимагається - намастити свою улюблену булочку арахісовим або мигдалевим маслом або з`їсти кілька варених яєць або йогурт. В усіх цих продуктах міститься багато протеїну, що дає мозку енергію, яка дозволяє йому протистояти стресу.

5. Не забудьте про каву

Це, перш за все, стосується того, хто п`є каву щодня. Організм звикає до певної дози кофеїну, і, якщо він її не одержує, то людина починає відчувати млявість і дискомфорт.

Що робити?

Якщо ви хочете перестати пити каву, то не слід робити це різко. Зменшуйте дозу поступово. Спробуйте замінити звичну каву на льодяники, що містять кофеїн.

Правда.ру

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