Чи скоротять українцям робочий тиждень

Народні депутати від «Батьківщини» Олександр Турчинов та Андрій Павловський зареєстрували у Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо скорочення тривалості робочого часу).

Текст законопроекту розміщений на сайті ВР.

Як відзначається у пояснювальній записці до документу, дослідження учених показали економічну й фізіологічну доцільність 8-годинного робочого дня трудящих. При збільшенні робочого дня з 8-ми до 10-ти чи 12-ти годин продуктивність праці різко падає, настає перевтома та інші несприятливі для здоров’я наслідки.

При цьому зазначається, що науковий підхід до обчислення тривалості робочого дня вимагає враховувати до цієї тривалості час пересування дорогою на роботу і з роботи.

Українські науковці піддають критиці формалістичний підхід роботодавців, які прагнуть рахувати тривалість робочого дня з моменту, коли трудящий безпосередньо приступив до виконання своїх обов’язків на робочому місці. Адже “виснажлива дорога в задушливому, переповненому людьми громадському транспорті до місця роботи на початку робочого дня і додому в кінці робочого дня, як правило, в години пік, коли у містах на дорогах скупчуються затори, часто відбирає 2-3 години законного відпочинку”.

З урахуванням цього, безпечна для здоров’я трудящих тривалість має бути скорочена, як мінімум на 2 години, переконані автори документу. Це відповідає і міжнародним тенденціям посилення захисту прав трудящих: так, у Японії 36-годинний робочий тиждень, у Скандинавських країнах – 36-38-годинний.

Тому метою законопроекту є посилення захисту прав працюючої людини на охорону здоров’я та на відпочинок шляхом скорочення норми тривалості робочого часу з 40 до 38 годин на тиждень з аналогічним зменшенням на 2 години норм скороченої тривалості робочого часу для певних категорій працюючих (неповнолітніх та працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці).

Відповідно, законопроектом пропонується внести зміни до першої частини статті 50 Кодексу законів про працю України, згідно з якими “нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 38 годин на тиждень (зараз - 40 годин на тиждень)”.

До статті 51 КЗпП пропонується внести зміни, відповідно до яких скорочена тривалість робочого часу встановлюється: для працівників віком від 16 до 18 років - 34 годин на тиждень (зараз - 36 годин), для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 22 години на тиждень (зараз - 24 години).

Крім того, пропонується встановити, що скорочена тривалість робочого часу для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, встановлюється не більш як 34 годин на тиждень (зараз - 36 годин).

Крім того, частину другу статті 52 пропонується викласти в редакції, згідно з якою при шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 38 годин, 6 годин при тижневій нормі 34 годин і 4 годин при тижневій нормі 22 години.