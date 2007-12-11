Протитуберкульозне відділення перенесуть під Гостомель

Протитуберкульозне відділення Київської лікарні № 1, приміщення якої розташоване біля столичного Парку партизанської слави, міська влада планує перенести на територію лікарні під Гостомелем.

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА на робочій нараді з питань поліпшення надання меддопомоги хворим на туберкульоз.

Там можна буде побудувати будинок для медпрацівників, що допоможе зацікавити і утримувати кадри. Таким чином, столичні власті планують вирішити питання з проблемою кадрів у медичній сфері, що виникає через низьку оплату праці і слабку матеріально-технічну базу.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ініціює перенесення туберкульозних установ за межі столиці. Він упевнений, що є ряд лікарень, які можуть бути розміщені в зелених зонах, "там, де лікувальне повітря".

За його словами, перенести такі установи буде просто. "Тому що земля в Києві дорожча, і її можна виставити на аукціон або інвестиційний конкурс", – підкреслив мер.

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