Донорство корисне для здоров'я

Донор має бути ідеально здоровим. Не можна хворіти навіть на застуду, каже трансфузіолог Станіслав Броисов, 53 роки. Так можна безкоштовно взнати стан свого здоров`я. Якщо знайдуть якісь недуги, донору зразу скажуть. Можуть УЗД безкоштовно зробити.

Здавати кров корисно для здоров`я, каже лікар.

- Чоловікам найкорисніше це робити у 40-50 років. В цей період є високий ризик серцевих хвороб. А здаючи кров чотири-п`ять разів на рік, серце стає сильнішим, практично не хворіє.

Жінкам корисно здавати кров під час клімаксу. Тоді зникають мішки під очима, перестає боліти голова. Після здачі крові нова кров оздоровлює все тіло. Посилюється опірність до хвороб, у гіпертоніків тиск приходить в норму.

"Здавши кров один раз, можна врятувати два життя, - каже лікар. Здавати можуть усі, кому від 18 до 60 років. Треба важити не менше 50 кілограмів. Іще треба заповнити анкету, в якій — довгий список хвороб. Їх усіх у донора не має бути. Якщо є хоч одна — кров не візьмемо.

У Київській області є близько 800 почесних донорів. Всі вони безкоштовно здавали кров не менше 40 разів за все життя. Тепер мають право купувати ліки удвічі дешевше і щомісяця отримуватимуть 10% надбавку до пенсії.

gazeta.ua