Як зняти втому з очей при тривалій роботі за комп'ютером

Досить часто після тривалої роботи за комп`ютером ми відчуваємо дискомфорт і погіршення зору. Щоб позбутися неприємних відчуттів і дати очам відпочити, виконайте просту гімнастику, яка займе всього кілька хвилин.

Якщо ви відчули, що ваші очі втомилися, зробіть наступні вправи.

Вправа 1

Переведіть погляд з монітора на дальню точку або подивіться у вікно, не фокусуючи погляд на якомусь певному предметі, протягом 5 секунд. Потім переведіть погляд на вказівний палець, піднятий на рівень очей на відстані 30 сантиметрів, і подивіться на нього протягом 5 секунд. Повторіть вправу 3-5 разів, переводячи погляд з пальця на вид за вікном, і навпаки.

Вправа 2

Візьміть у руки олівець, розташуйте його біля кінчика носа, сфокусуйте на олівці свій погляд і повільно відводьте олівець від кінчика носа, продовжуючи на нього дивитися. Повторіть 5-7 разів.

Вправа 3

Подивіться вдалину, не фокусуючи погляд, і почніть малювати очима знак нескінченності 10 разів. Після цього 10 разів намалюйте звичайну вісімку. Повторіть вправу 3-5 разів, чергуючи горизонтальну і вертикальну фігуру.

Вправа 4

Випряміть спину, дивіться перед собою. Зафіксуйте голову і переміщайте свій погляд на 2-3 секунди в правий нижній кут, після цього - в центр і на 2-3 секунди в лівий верхній кут. Повторіть вправу, почавши дивитися в лівий нижній кут, центр і правий верхній кут. Зробіть 5-7 підходів у кожну сторону.

Вправа 5

Візьміть аркуш паперу, намалюйте на ньому чорний кружок діаметром 0,5 сантиметра, прикріпіть аркуш на вікно. Переведіть свій погляд на який-небудь далекий предмет за вікном, потім сфокусуйтеся на намальованому кружечку. Повторіть вправу 5-7 разів.

Виконуйте гімнастику для очей не менше 3-4 разів на день або відразу ж, коли тільки з`являються неприємні відчуття.

Витративши всього кілька хвилин на ці прості вправи для очей, ви зможете швидко зняти з`явилася втома від постійної роботи за комп`ютером, а також запобігти погіршенню зору.

sunny7.ua