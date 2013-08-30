Як не застудитися в дощову погоду
12:14, 30 серпня 2013Країна
0
Випити гарячого чаю з лимоном...
Щоб залишатися здоровим навіть в непогожі дні, слід дотримуватися декількох нескладних правил.
По-перше, вимокнувши, слід переодягнутися в сухий одяг. По можливості бажано прийняти гарячий душ. По-друге, рекомендується випити гарячого чаю з лимоном – це допоможе зігрітися, а лимон, що містить вітамін С, підвищить загальну опірність організму. По-третє, потрібно збалансувати свій раціон – для цього необхідне повноцінне вітамінізоване харчування. Також корисне фізичне навантаження, наприклад, зарядка вранці або відвідини спортзалу.
Виконуючи ці прості рекомендації, можна легко захистити себе від хвороб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter