Як не застудитися в дощову погоду

Щоб залишатися здоровим навіть в непогожі дні, слід дотримуватися декількох нескладних правил.

По-перше, вимокнувши, слід переодягнутися в сухий одяг. По можливості бажано прийняти гарячий душ. По-друге, рекомендується випити гарячого чаю з лимоном – це допоможе зігрітися, а лимон, що містить вітамін С, підвищить загальну опірність організму. По-третє, потрібно збалансувати свій раціон – для цього необхідне повноцінне вітамінізоване харчування. Також корисне фізичне навантаження, наприклад, зарядка вранці або відвідини спортзалу.

Виконуючи ці прості рекомендації, можна легко захистити себе від хвороб.

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