В Україні знизилися показники смертності дітей та матерів

Відкриття перинатальних центрів дозволило значно зменшити смертність дітей та матерів, наголошує Президент України Віктор Янукович.

Про це він сказав в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.

«Я можу сьогодні пишатися тим, що там, де побудовані перинатальні центри, там смертність дітей впала значно, смертність матерів впала більш як на 25%. Тому мені це приємно казати, і я хочу сказати, що ми тут не зробили помилку, ми пішли таким шляхом, який є правильний», - сказав глава держави.

Президент підкреслив, що будівництво перинатальних центрів розпочалося 3 роки тому. «Три роки тому ми тільки підняли це питання, але сьогодні вже є результати», - зазначив Янукович.

Президент дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку (студія «1+1»), Андрію Куликову (IСTV) та Ларисі Губіній («5 канал»).