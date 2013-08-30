"Швидка" надає медичну допомогу більш оперативно - Янукович

Реформування швидкої допомоги дозволило підвищити оперативність надання медичної допомоги пацієнтам, впевнений Президент України Віктор Янукович.

Про це він сказав під час інтерв’ю українським телеканалам, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Уже в цьому році біля двох тисяч нових машин швидкої допомоги будуть працювати в регіонах. Сьогодні ми ще не досягли тих параметрів (доїзду за 10 хвилин у міській, 20 хвилин у сільській місцевості), але ми рухаємося все ближче і ближче до цих параметрів», - зазначив Президент.

Янукович підкреслив, що за останні три роки машини швидкої допомоги були забезпечені повним комплектом необхідних медикаментів.

Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку («Студія 1+1»), Андрію Куликову (телеканал ICTV) та Ларисі Губіній («5 канал»).