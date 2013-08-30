Погода в Україні в останній день літа

Завтра, 31 серпня, в Україні збережеться дощова і прохолодна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у північних, центральних, східних областях і в Криму очікується часом дощ, на сході та в Криму подекуди з грозою; на решті території без істотних опадів.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, в Криму 15-20°, в західних областях місцями 6-8°, вдень 16-21°, на півдні та сході до 25°, на півночі Лівобережжя 14-19°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 10-15°.

У Києві та Київській області хмарна погода, часом дощ (вдень невеликий). Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 9-14°, вдень 16-21°; у Києві вночі 11-13°, вдень 17-19°.

Сьогодні, 30 серпня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-26°; в Дніпрі біля Києва - 20 °.