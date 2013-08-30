Посилять контроль за харчуванням у школах дітей-чорнобильців

Міністр соціальної політики України Наталія Королевська обіцяє у новому навчальному році посилення контролю за якістю харчування дітей-чорнобильців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, про це вона сказала під час робочої наради щодо стану організації безплатного харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів та технікумів (училищ), розташованих на територіях радіоактивного забруднення.

«Зараз починається новий навчальний рік. Діти ідуть в школу. І в наших силах вже сьогодні запровадити та активно використовувати такі механізми контролю за організацією харчування, які дозволять зробити цей процес максимально прозорим і забезпечити нову якість харчування дітей», – сказала вона.

Королевська відзначила, що задля забезпечення контролю за якістю харчування дітей-чорнобильців Мінсоцполітики вже напрацювало конкретні механізми.

«Я доручила органам соціального захисту на місцях здійснювати постійний контроль за процесом організації харчування дітей. Про результати контролю вони інформуватимуть Мінсоцполітики двічі на місяць, а у випадку виявлення порушень – негайно», – сказала Королевська.

Окрім цього, міністр доручила органам соціального захисту постійно залучати громадські організації чорнобильців, представників батьківських комітетів та громадського контролю до перевірок процесу надання послуг з харчування дітей. «Залучення громадськості – це єдиний спосіб отримати реальну картину, яка не буде спотворена позицією того чи іншого посадовця» – наголосила вона.

У свою чергу присутній на нараді представник ініціативної групи Народної колегії Андрій Панаетов висловив готовність громадськості долучитися до контролю за якістю харчування дітей-чорнобильців в усіх регіонах України. За його словами, до цієї роботи можуть долучитися понад 200 «народних контролерів».

«Ми готові долучитися до роботи з контролю за використанням коштів, направлених на харчування дітей-чорнобильців. Ми можемо визначити і створити перелік проблем з харчуванням та створити «чорний» список тих навчальних закладів, де ми виявимо серйозні недоліки», – сказав він.

Міністр також зауважила, що місцеві управління освіти мають важелі для контролю за якістю харчування. «Сьогодні Мінсоцполітики здійснює оплату за надання послуг з харчування виключно після підписання актів директорами шкіл та керівниками районних відділів освіти. У випадку виявлення порушень такі акти, згідно з законом та умовами договору, не повинні підписуватися до усунення порушень. Якщо порушення не усуваються – потрібно негайно вжити заходів для розірвання угод з постачальниками послуг з харчування та звертатися до правоохоронних органів», – відзначила Королевська.

За даними Мінсоцполітики, безплатним харчуванням у 2013 році забезпечуються 236 тис. дітей, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, які навчаються у 1 тис. 274 школах 12 областей України.