Чи підуть невакциновані діти у школу?

Громадські організації заявляють про дискримінацію невакцинованих дітей при прийомі їх в навчальні заклади.

Як заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент ГО «Ліга захисту громадянських прав» В’ячеслав Костильов, в Україні вакцинацію нав`язують шляхом дискримінації й залякування батьків.

«Якщо раніше можна було якось лавірувати між поліклінікою і школою й проблеми виникали в основному при спілкуванні в керівником навчального закладу, із завідувачкою садка... зараз же вся репресивна потужність змістилася в поліклініку. Схема відпрацьована дуже чітко. Ви приходите до школи, садка, говорите «моя дитина не щеплена», вам відповідають: «Не питання, звичайно, приймемо, але потрібна довідка, де буде вказано, що ваша дитина може відвідувати дитячий колектив». І в цьому криється весь секрет. Тому що якщо ваша дитина не щеплена, вам ніколи не дадуть таку довідку в поліклініці. Якщо навіть ваша дитина ідеально здорова і у неї ідеальні аналізи, все одно вам вписують «дитячий колектив відвідувати не може». І для більшості батьків це стіна, вони не знають, що з цим робити і куди йти», - констатував Костильов.

За його словами, «ідейних» батьків-відмовників від щеплень, які з народження дитини вирішили, що не робитимуть щеплення, насправді меншість.

«Більшість з тих, хто приходить перед садком і школою до поліклініки, має деяку частину щеплень, але надалі відмовилися (робити далі) після тяжких поствакцинальних наслідків. Серед тих, хто відмовляється від щеплень, таких не менш як 70%. Адже тільки батько може побачити, що дитина до вакцинації була здорова, а після вакцинації хронічно нездорова», - сказав Костильов.

Він стверджує, що наслідки післявакцинації в Україні не фіксуються. «Їх (наслідки) ніколи не впишуть в медкартку. Тому у нас немає наслідків після вакцинації, немає реакції, в Україні, за статистикою, немає ускладнень. У США ось є – десятки тисяч ускладнень. І батьки дитини за поствакцинальні наслідки можуть одержати від сотні тисяч доларів до десятків мільйонів компенсації. У нас в принципі не визнають все, що відбувається під час вакцинації, після неї, ускладнення, смерть, все це визнається таким, що співпало в часі», - сказав Костильов.

За його словами, вакцини є найприбутковішим сегментом фармацевтичного бізнесу, найбільші гроші заробляють на вакцинах.

«Україна – дуже ласий шматочок для продавців вакцин. Коли через узаконену дискримінацію нав`язується вакцинація і таким чином виходить прибуток. У Росії вже 15 років скасована стаття «Про захист населення від інфекційних хвороб», неприщеплені діти спокійно ходять в садки і школи. А нас не втомлюються лякати, що в Україні почнуться епідемії, якісь страшні речі», - вважає Костильов.