Якщо влітку не вдалося побувати у відпустці

Якщо літом не вдалося відпочити... Оздоровлюйтесь на робочому місці.Літо майже закінчилося, а багато хто так і не вибрався у відпустку. І якщо найближчим часом на неї і не варто чекати, щоб хоч трохи відпочити, треба змінити стиль життя, харчування і по можливості робочий графік.

Якщо є така можливість, постарайтеся змінити робочий графік згідно своєму біологічному ритму. Влітку, як правило, роботи менше і можна спробувати домовитися з начальством про зміну робочого дня. Жайворонки можуть приходити на роботу о 6 ранку і йти в 2—3 години дня, сови ж, виспавшись до обіду, починатимуть робочий день о 14.00 і до упору.

У вихідні постарайтеся повністю змінити вид діяльності, яким ви займалися на роботі. Якщо бігали, як дзига, то вдайтеся до щасливого “нічогонероблення” в шезлонгу. Якщо ж просиділи тиждень в офісі, дивлячись у монітор, тоді краще зайнятися прополкою грядок або влаштувати прогулянки ходьбою.

Потрібно їсти більше свіжих фруктів, овочів або пити фреші: в них багато вітамінів, які заряджають енергією на цілий день.

Якщо є можливість, поставте іонізатор, який очищатиме повітря.

Не зловживайте кондиціонером: він сушить повітря. Прагніть його вимикати і сидіти з відкритими вікнами. Якщо дуже спекотно, то робіть це хоча б рано вранці або увечері.

Щоб прокинутися без проблем, готуйте собі з вечора енергетичний напій. Ставте поряд із ліжком стакан води з ложкою меду, накривайте блюдцем, в яке покладіть шматочок лимона. Вранці, щойно прокинувшись вичавіть лимон у воду з медом і випийте: це дасть вам заряд енергії для вранішньої пробіжки і зарядки. Потім добре поснідайте і йдіть на роботу.

Не ховайтеся від сонця: прогулявшись із відкритими руками ви "наберете" необхідну кількість вітаміну D і дасте змогу виробитися серотоніну, гормону щастя.

Більше ходіть: на роботу або після, коли спаде жара. Можна їздити на роботу на велосипеді або роликах.

Якщо очі втомлюються, то розташуєте поряд із собою яскраву зелену матерію або плакат із видом лісу. Ученими доведено, що зелений колір, який володіє заспокійливим ефектом, "вбирається" через шкіру, навіть якщо ви на нього не дивитеся.

Не забувайте робити собі масаж голови, він допомагає при стресах. Поставте долоні рук із кожного боку голови вище вух. Міцно натисніть і легенько повертайте руки, натягуючи шкіру. Можна попросити когось зробити вам масаж - це буде ще краще.

Юлія Мартиненко