Проблема виплати аліментів потребує врегулювання

Прем`єр-міністр Микола Азаров вважає за необхідне врегулювати проблему виплати аліментів.

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Ця проблема (відмови виплачувати аліменти - УНІАН) пов`язана не тільки з ухиленням від відповідальності, а ще й з виплатою зарплати в конвертах, коли дуже важко проконтролювати, який обсяг аліментів повинен виплачувати несумлінний батько. Подумаємо, як вирішити цю проблему", - наголосив Азаров.