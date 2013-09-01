Ахметов відкрив одну із найсучасніших в Україні школі

Сьогодні засновник Благодійного фонду «Розвиток України», президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов відкрив у загальноосвітній школі № 63 в Донецьку новий навчально-спортивний комплекс.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на урочистій шкільній лінійці, Ахметов привітав школярів з початком навчального року і побажав їм вчитися добре.

«Я приїхав у свою рідну школу, у своє селище. Тут я народився і виріс. Разом з вами ми відкриваємо новий корпус школи. Ми вам давно це обіцяли, а ви терпляче чекали. Спасибі вам за терпіння. Символічно, що новий корпус школи ми відкриваємо 1 вересня, у День знань. Я чудово пам`ятаю, коли я йшов до школи 1 вересня. Батьки, вчителі мені говорили, Рінат, вчися добре, треба вчитися добре. На жаль, я не завжди їх слухав. Я думав, що це потрібно їм, а насправді це потрібно було мені. Просто в дитинстві ти цього не розумієш. Знання – це ваша сила, ваше багатство, повага до вас», - сказав Ахметов.

Він висловив сподівання, що школа виховає таких дітей, якими пишатимуться батьки, вчителі, місто і країна.

У церемонії відкриття також узяли участь міський голова Донецька Олександр Лук’янченко і голова Донецької ОДА Андрій Шишацький.

Директор школи Людмила Дмитрук провела екскурсію новим корпусом школи і розповіла про її можливості. У школі з`явився новий корпус для молодших класів, ігрові і спальні кімнати, актовий і спортивний зали, майстерні з обробки деревини, металу, швейний і кулінарний класи.

Після екскурсії Ахметов, гості і футболісти ФК «Шахтар» Сергій Кривцов, Дуглас Коста і Олексій Тейшейра відкрили нове футбольне поле на території школи, яке буде доступне всім бажаючим. Команда «Північний» і збірна команда школи №63 зіграли на полі товариський матч. Футбольний клуб забезпечуватиме професійне обслуговування поля і задіє його у своєму проекті із залучення населення до занять футболом.

Як повідомила в інтерв`ю УНІАН керівник проектів і програм фонду «Розвиток України» Вікторія Миколаюк, у школі є все необхідне для комфортного навчання і відпочинку, облаштуванням школи займалися українські дизайнери, психологи і педагоги.

«Є колірна навігація. Кожна зона в школі виділена своїм кольором, щоб малюки не загубилися: жовтий позначає учбову зону, зелений і малиновий – це майстерні для хлопчиків і дівчаток, синім позначено спортивний зал. Є система індивідуальних дзвінків, тому що у першоклашок уроки по 30 хвилин. У школі застосовано максимум натуральних матеріалів. Це і дерев`яні парти під індивідуальне замовлення, їх виготовили в місцевому товаристві глухих. У приміщенні постелений натуральний ленолиум. Актовий зал, який може бути і кінотеатром, і концертним майданчиком. Там є акустика, професійне світло і звук, що дозволяє створювати справжні театральні постановки. У школи з`явився також спортзал і спортивний майданчик, які обладнані всім необхідним для проведення матчів і змагань з різних видів спорту на високому рівні», - сказала Миколаюк.

*** Школа № 63 - це рідна школа Ріната Ахметова, яку він підтримує вже багато років через ФК «Шахтар» і свій особистий фонд «Розвиток України».

Загальний бюджет проекту з реконструкції школи № 63 становить 65,8 млн грн. Бюджет першого етапу, який включав будівництво нового корпусу, спортивного майданчика, футбольного поля, а також упорядкування території становив 47,4 млн. грн. Другий етап (кінець 2013 - 1 вересня 2014 рр.) передбачає повну реконструкцію існуючого корпусу старої школи, в якому з`являться сучасні оснащені предметні класи, лабораторії, а також простора їдальня. Бюджет другого етапу становить 18,4 млн грн.