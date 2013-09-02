В Україні сьогодні пройдуть невеликі дощі, в карпатському регіоні помірні, лише в Криму та Приазов`ї, а вдень і в більшості західних, Житомирській та Київській областях без опадів.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, температура вночі 8-13°, в південній частині 12-17°, на узбережжі Криму до 20°; вдень 16-21°, у південній та східній частинах 22-27°.

У Київській області вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 16-21°.

У столиці вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

1 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-25°, біля Одеси 18°; в Дніпрі біля Києва - 18°.