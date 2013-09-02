Маска з вівсом та мускатним горіхом прибере акне
11:12, 02 вересня 2013Країна
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Вівсянка дезінфікує шкіру
Приготуйте легку маску проти висипів на тілі. Мускатний горіх допоможе зняти запалення, а мед і вівсянка продезінфікують поверхню шкіри.
Інгредієнти:
100 грам вівсянки
100 мл липового меду
4 столові ложки мускатного горіха
2 столові ложки кориці
Спосіб приготування:
Закип`ятіть воду
Залийте вівсянку водою
Залиште на 10 хвилин
Збийте блендером
Додайте мед
Подрібніть в кавомолці мускатний горіх
Змішайте з корицею
Додайте суміш в маску
Ретельно перемішайте
Спосіб нанесення:
Нанесіть маску на проблемні зони
Потримайте 30 хвилин
Змийте теплою водою
Нанесіть термальну воду.
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