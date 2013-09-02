Маска з вівсом та мускатним горіхом прибере акне

Вівсянка дезінфікує шкіру

Приготуйте легку маску проти висипів на тілі. Мускатний горіх допоможе зняти запалення, а мед і вівсянка продезінфікують поверхню шкіри. Інгредієнти: 100 грам вівсянки 100 мл липового меду 4 столові ложки мускатного горіха 2 столові ложки кориці Спосіб приготування: Закип`ятіть воду Залийте вівсянку водою Залиште на 10 хвилин Збийте блендером Додайте мед Подрібніть в кавомолці мускатний горіх Змішайте з корицею Додайте суміш в маску Ретельно перемішайте Спосіб нанесення: Нанесіть маску на проблемні зони Потримайте 30 хвилин Змийте теплою водою Нанесіть термальну воду. sunny7.ua

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