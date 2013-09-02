Маска з вівсом та мускатним горіхом прибере акне

11:12, 02 вересня 2013
Країна
3

Вівсянка дезінфікує шкіру

Приготуйте легку маску проти висипів на тілі. Мускатний горіх допоможе зняти запалення, а мед і вівсянка продезінфікують поверхню шкіри.

Інгредієнти:

100 грам вівсянки

100 мл липового меду

4 столові ложки мускатного горіха

2 столові ложки кориці

Спосіб приготування:

Закип`ятіть воду

Залийте вівсянку водою

Залиште на 10 хвилин

Збийте блендером

Додайте мед

Подрібніть в кавомолці мускатний горіх

Змішайте з корицею

Додайте суміш в маску

Ретельно перемішайте

Спосіб нанесення:

Нанесіть маску на проблемні зони

Потримайте 30 хвилин

Змийте теплою водою

Нанесіть термальну воду.

sunny7.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter