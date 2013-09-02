При самолікуванні антибіотиками можна осліпнути або оглухнути

Велика частина неприємностей від прийому антибіотиків виникає в процесі самолікування. Якщо ви відкриєте інструкцію до будь-якого з антибіотиків, то в ній ви виявите масу протипоказань, побічних явищ і лікарських взаємодій.

Власне, це попередження та зауваження для лікаря, тому що мається на увазі, що інструкцію переглядає людина з вищою медичною освітою і відповідальністю за наслідки. Повний спектр усіх проблем, які можуть виникнути при неконтрольованому прийомі антибіотиків, ні в одній інструкції повністю не вказується.

Лікар повинен визначити стан органів, які виводять антибіотик з організму.

Наприклад, ви можете запросто осліпнути або оглухнути, якщо на тлі прийому деяких з антибіотиків ви просто багато їсте і дозволили собі випити банку пива. Потім виявиться, що антибіотик був ототоксичним, тобто у високих концентраціях ушкоджував слуховий нерв, виводився через печінку, яка також барахлила.

Важка для печінки їжа плюс алкоголь знизили виведення антибіотика з організму, в результаті - можна вчити мову глухонімих. Саме тому в лікарні у вас беруть проби на АСТ, АЛТ, тобто перевіряють стан печінки.

Призначення антибіотиків завжди відбувається з урахуванням ваги пацієнта

Розрахунок відбувається на одиницю маси тіла, тобто жінка, що важить шістдесят кілограмів повинна отримати в півтора рази менше препарату, ніж жінка з вагою під дев`яносто.

Тобто «доросле дозування», про яке ви прочитали в інструкції, штука відносна. У однієї людини воно може викликати ускладнення від передозування, у іншої - не впоратися зі збудником.

Недостатня доза антибіотика може призвести до стійкості збудника, тобто бактерія навчиться виживати на тлі прийому даного препарату.

У результаті - весь дитячий садок хворіє на ангіну, якій байдужа стандартна терапія. Звідси виникають мудрі поради від просунутих мам при найменших ознаках застуди колоти дітям хірургічні антибіотики в дорослих дозуваннях.

Застосування антибіотиків без урахування протоколів може виявитися фатальним при зіткненні з серйозною проблемою.

Пневмонія, важкі форми бронхіту, абсцеси, нагноєння трапляються періодично з більшістю з нас. Якщо вам дістався збудник, якого ви чи хтось привчив боротися з кількома антибіотиками, то підсумок буде сумним.

У кращому випадку - вам призначать препарат, до якого народна мудрість ще не добралася. Призначать його вам, згідно зі схемами лікування, не відразу. Коштувати він буде, швидше за все, дуже дорого.

Навіть при правильному прийомі антибіотиків виникає цілий ряд ускладнень і станів, що вимагають реабілітаційних заходів, призначень та консультації фахівців.

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