З 10 вересня в Україні потепліє

Цього тижня територією України пройде північний циклон, в результаті якого встановиться прохолодна дощова погода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник директора Українського метеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

“Впродовж цього тижня погоду визначатиме північний циклон. Внаслідок цього пройдуть дощі, і буде велика хмарність, повітря прогріватися не буде. Температурний режим на 2-4 градуси нижче за норму для цього періоду”, - сказав Прокопенко.

За його словами, 3-5 вересня по всій країні пройдуть невеликі й помірні дощі, а пориви вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

6-7 вересня дощі продовжуватимуть йти на сході та південному сході країни, тоді як на решті території України буде сухо.

Вночі температура повітря в цей період становитиме +5 - +12, вдень +13 - +17 градусів. На заході та півдні в цей час буде дещо тепліше: вночі +10 - +15, вдень +18 - +24 градуса.

Згідно з прогнозом гідрометцентру, 8-9 вересня в Україні знову пройдуть дощі з грозами, а 10-12 вересня встановиться суха погода. При цьому 8 вересня температурний режим почне поступово підвищуватися і до 12 вересня досягне +25 градусів вдень.

В цілому, за словами Прокопенка, в другій декаді вересня на Україну очікує потепління.