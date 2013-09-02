«Бабине літо» триватиме 14-21 вересня
13:17, 02 вересня 2013Країна
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Оксамитовий сезон для відпусток
Про це розповів народний синоптик Валерій Некрасов.
«Вересень розпочнеться дощами, будуть і грози. Але в цілому він буде типово літнім місяцем, оксамитовим, дуже теплим, з температурою 20-25 градусів вище нуля. І це найкращий час для відпусток», — сказав В. Некрасов.
«Бабине літо», за його словами, цього року триватиме з 14 до 21 вересня.
«Основа мого прогнозування — це сонячно-місячні ритми. У 2013 році ми перебуваємо на піку сонячної активності. Торік я прогнозував, що погода в 2013-му буде мінливою, з катаклізмом і зрушенням сезонів. І дійсно зима у нас була в лютому-березні, а літо почалося у травні і триватиме до кінця вересня», — додав народний синоптик.
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